Cầu thủ Iran chỉ trích FIFA và nhà tổ chức

Ngôi sao bóng đá Iran - Mehdi Taremi - đã chỉ trích rất quyết liệt FIFA vì kỳ World Cup “thảm họa” ngoài sân cỏ, khi cơ hội vào vòng loại trực tiếp của đội tuyển của anh đang rất là mong manh sau trận hòa kịch tính 1-1 với Ai Cập ở Seattle sáng ngày hôm nay, thứ Bảy 27-6.

Teremi trong trận đấu với Ai Cập

Đội tuyển Iran kết thúc ở vị trí thứ 3 bảng G sau trận hòa thứ 3 liên tiếp. Hiện tại, họ đang là đội xếp hạng 6 trên BXH các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất, nhưng với việc còn 3 bảng đấu nữa chưa thi đấu lượt cuối, khả năng họ tiến xa hơn là rất thấp.

Taremi đã bỏ lỡ một quả phạt đền quan trọng trong hiệp 1, trong khi đó Iran cũng đã bị VAR can thiệp và loại bỏ bàn thắng quyết định ở phút bù giờ sau khi trọng tài cho rằng mũi giày của Shoja Khalilzadeh nằm ở trong tư thế việt vị trước khi dứt điểm...

Tiền đạo của CLB Olympiacos (Hy Lạp) không muốn tập trung vào kết quả trận đấu, thay vào đó anh đã sử dụng cuộc phỏng vấn với giới truyền thông ngay sau trận đấu để nêu bật ra những khó khăn ngoài sân cỏ mà Đội tuyển quốc gia Iran phải đối mặt.

Họ không thể tập luyện trên đất Mỹ trong suốt vòng đấu bảng, sau khi đã có sự thay đổi vào phút chót khiến họ phải chuyển đến Tijuana (Mexico), và việc đi lại của họ cũng bị gián đoạn do những hạn chế nghiêm ngặt khi di chuyển đến đất Mỹ để thi đấu.

Bên cạnh đó, các thành viên trong BHL của họ cũng không thể đến các trận đấu sau khi bị từ chối cấp visa nhập cảnh vào nước Mỹ. Thế nên, dù được người dân Mexico chào đón nhiệt tình, họ vẫn cảm thấy bị FIFA và BTC ở Mỹ đối xử cực kỳ là bất công!

“Đây là một kỳ World Cup thảm họa. Một thảm họa. FIFA phải giải quyết mọi vấn đề ở đây, nhưng không may, họ không giải quyết được từ đầu. Ông Infantino đến phòng thay đồ của chúng tôi trong trận đấu đầu và nói rằng, đây mới chỉ là khởi đầu, nhưng vòng bảng kết thúc vào ngày mai, và chúng tôi không có người phụ trách hậu cần ở đây. Họ không có visa”.

“Sao lúc nào chúng tôi cũng buộc phải đến Tijuana sau khi mỗi trận đấu kết thúc? Chúng tôi rất yêu người dân, người hâm mộ Mexico. Chúng tôi cũng yêu Tijuana nữa. Nơi đó quả thật quá là tuyệt vời. Họ là những người rất khiêm tốn. Chúng tôi yêu họ!”.

“Nhưng với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp, trong một giải đấu chuyên nghiệp, điều đó không đúng. Đó là về quan điểm của chúng tôi, bởi vì giờ chúng tôi lại phải di chuyển, lại đến Tijuana. Vậy là không có thời gian cho nghỉ ngơi, không có gì cả”.

“Theo quan điểm của Đội tuyển Iran chúng tôi, điều đó hẳn là không hề công bằng. Có công bằng với FIFA không? Được thôi, tốt cho họ. Nhưng điều đó không công bằng”, Taremi rất là bất mãn khi Team Melli bị đối xử theo một cách chưa từng có ở World Cup.

Khi được hỏi liệu anh có cảm thấy ĐTQG Iran đã bị bỏ rơi trong kỳ World Cup này hay không, anh nói: “Không, chúng tôi luôn cố gắng hết sức. Chúng tôi chơi bóng vì người khác. Chúng tôi muốn họ hạnh phúc. Tất nhiên chúng tôi vẫn muốn mang lại niềm vui”.

“Chúng tôi muốn gửi thông điệp hòa bình đến mọi người. Ở tại Iran, cả ngoài đất nước Iran nữa, cho FIFA, cho tất cả mọi người. Nhưng đối với chúng tôi, không có sự bình yên nào từ phía những người khác cả”, Taremi chỉ trích thắng thắng những gì đã thấy.

Vì là chuyến bay trở về Mexico được lên lịch ngay sau trận đấu, các cầu thủ Iran sẽ theo dõi xem liệu thời gian lưu trú của họ có được kéo dài hay không. Taremi thừa nhận anh ấy cảm thấy thất vọng sau trận hòa, nhưng khẳng định phòng thay đồ vẫn đoàn kết.

Anh nói thêm với hy vọng vào một tương lai sáng tươi: “Tôi buồn, nhưng chúng ta vẫn có hy vọng, phải không? Con người luôn có hy vọng, và chúng tôi đã có nguồn năng lượng tích cực sau trận đấu trong phòng thay đồ, vì vậy, vâng, hãy xem điều gì sẽ xảy ra!”.

“Tôi đang mong chờ các trận đấu ngày mai. Hãy cùng chờ xem… Tôi nghĩ rằng là chúng tôi tự hào về lối chơi của mình, các cầu thủ của mình, bởi vì cả cách chúng tôi đã thể hiện trong 3 trận đấu gần đây. Chúng tôi tự hào về điều đó”, Taremi hồi hộp cho biết.

Trong khi đó, HLV trưởng tuyển Iran - ông Amir Ghalenoei cũng lên tiếng chỉ trích kịch liệt nước chủ nhà Mỹ của FIFA World Cup 2026: “Những gì những người trẻ tuổi này, những cầu thủ này đã làm nên được ghi vào lịch sử bởi vì nước chủ nhà đã đối xử với chúng tôi vô cùng bất công”.

“Nếu nước chủ nhà cho phép chúng tôi đến sớm hơn 2 tuần, chúng tôi có thể chuẩn bị tốt hơn. Đó là những yêu cầu hợp lý, có cơ sở. Chúng tôi có thể hồi phục, có thể trạng thể chất và tinh thần tốt hơn. Tuy nhiên, họ đã tước đoạt công bằng này của chúng tôi”.

“Chúng tôi cần phải trở lại Tijuana, việc này sẽ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Hành vi của họ đối với chúng tôi thực sự kinh khủng, và chúng tôi hy vọng cả thế giới sẽ biết về điều đó”, vị thuyền trưởng 62 tuổi đã chia sẻ với lại phóng viên của The Telegraph.

Iran sẽ đi tiếp nếu một trong những điều kiện sau được đáp ứng: _Trận đấu giữa Algeria và Áo có kết quả thắng - bại _Ghana thắng trận đấu với Croatia _CHDC Congo không thắng Uzbekistan

Đ.Hg.