Các môn khác

Võ sĩ Chu Đức Đạt giành HCB duy nhất giải kurash vô địch Đông Á và Đông Nam Á 2025

SGGPO

Tuyển thủ Chu Đức Đạt đã giành ngôi á quân hạng 66kg nam tại giải kurash vô địch Đông Á và Đông Nam Á 2025.

Võ sĩ Chu Đức Đạt (ngoài cùng bên trái) giành HCB cho đội tuyển kurash Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN HỮU
Võ sĩ Chu Đức Đạt (ngoài cùng bên trái) giành HCB cho đội tuyển kurash Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN HỮU

“Chu Đức Đạt đã thi đấu nỗ lực lọt vào trận chung kết, Trong trận đấu cuối, tuyển thủ của chúng ta để thua đáng tiếc nên giành ngôi á quân tại giải lần này”, đại diện đội tuyển kurash Việt Nam cho biết sau trận chung kết diễn ra tối ngày 1-10.

Trong giải năm nay, kurash Việt Nam đăng ký duy nhất Chu Đức Đạt tranh tài. Đây là võ sĩ có trình độ cao ở môn judo và giỏi chuyên môn đối với kurash. Giải kurash vô địch Đông Á và Đông Nam Á 2025 tổ chức tại Đài Bắc Trung Hoa sẽ bế mạc ngày 2-10. Trong trận chung kết hạng đấu, Chu Đức Đạt thua võ sĩ của chủ nhà. Trước khi tham dự giải, mục tiêu của Chu Đức Đạt và đội kurash Việt Nam là phấn đấu giành huy chương.

Tại giải, ban tổ chức đã tranh tài các hạng cân đối với nam là 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 100kg, 120kg và trên 120kg. VĐV nữ thi đấu các hạng cân 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, 87kg và trên 87kg.

Tháng 8 vừa qua, đội tuyển kurash Việt Nam đã tham dự giải vô địch châu Á 2025. Tại giải đấu này, võ sĩ Việt Nam giành 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ đối với hệ vô địch và vô địch trẻ.

Môn kurash nằm trong chương trình thi đấu ASIAD 20 năm 2026 nên thể thao Việt Nam bắt đầu xây dựng kế hoạch chọn lực lượng tốt nhất góp mặt đấu trường này.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

kurash Chu Đức Đạt kurash Việt Nam kurash Đông Á và Đông Nam Á 2025

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn