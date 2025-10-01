Võ sĩ Chu Đức Đạt giành HCB duy nhất giải kurash vô địch Đông Á và Đông Nam Á 2025

Võ sĩ Chu Đức Đạt (ngoài cùng bên trái) giành HCB cho đội tuyển kurash Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN HỮU

“Chu Đức Đạt đã thi đấu nỗ lực lọt vào trận chung kết, Trong trận đấu cuối, tuyển thủ của chúng ta để thua đáng tiếc nên giành ngôi á quân tại giải lần này”, đại diện đội tuyển kurash Việt Nam cho biết sau trận chung kết diễn ra tối ngày 1-10.

Trong giải năm nay, kurash Việt Nam đăng ký duy nhất Chu Đức Đạt tranh tài. Đây là võ sĩ có trình độ cao ở môn judo và giỏi chuyên môn đối với kurash. Giải kurash vô địch Đông Á và Đông Nam Á 2025 tổ chức tại Đài Bắc Trung Hoa sẽ bế mạc ngày 2-10. Trong trận chung kết hạng đấu, Chu Đức Đạt thua võ sĩ của chủ nhà. Trước khi tham dự giải, mục tiêu của Chu Đức Đạt và đội kurash Việt Nam là phấn đấu giành huy chương.

Tại giải, ban tổ chức đã tranh tài các hạng cân đối với nam là 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 100kg, 120kg và trên 120kg. VĐV nữ thi đấu các hạng cân 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, 87kg và trên 87kg.

Tháng 8 vừa qua, đội tuyển kurash Việt Nam đã tham dự giải vô địch châu Á 2025. Tại giải đấu này, võ sĩ Việt Nam giành 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ đối với hệ vô địch và vô địch trẻ.

Môn kurash nằm trong chương trình thi đấu ASIAD 20 năm 2026 nên thể thao Việt Nam bắt đầu xây dựng kế hoạch chọn lực lượng tốt nhất góp mặt đấu trường này.

MINH CHIẾN