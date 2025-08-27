Các môn khác

36 võ sĩ Việt Nam tham dự giải vô địch kurash Đông Nam Á 2025

36 võ sĩ hàng đầu của kurash Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á lần 2 được tổ chức tại Indonesia.

Tuyển thủ kurash Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch Đông Nam Á và vô địch bãi biển Đông Nam Á tại Indonesia. Ảnh: NGUYỄN HỮU
Tuyển thủ kurash Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch Đông Nam Á và vô địch bãi biển Đông Nam Á tại Indonesia. Ảnh: NGUYỄN HỮU

Ban huấn luyện đội tuyển kurash Việt Nam cho biết, võ sĩ tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025 là những gương mặt tốt nhất tập trung cho mục tiêu giành huy chương cao nhất. Cùng giải đấu trên, các võ sĩ sẽ tham dự giải vô địch bãi biển Đông Nam Á lần thứ nhất 2025.

Giải vô địch kurash Đông Nam Á và vô địch bãi biển Đông Nam Á 2025 diễn ra từ ngày 28-8 tới 1-9 tại Indonesia. Trong 36 võ sĩ của kurash Việt Nam thi đấu lần này, thể thao TPHCM đóng góp 2 tuyển thủ là Lê Công Hoàng Hải và Nguyễn Quốc Dũng.

Ngoài ra, một số tuyển thủ được đánh giá triển vọng đạt kết quả cao như Tô thị Trang, Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Hường, Chu Đức Đạt, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Lê Huỳnh Tường Vi, Cao Minh Nghĩa, Nguyễn Xuân Phi, Danh Hảo, Lê Đức Đông, Nguyễn Hưng, Lê Thị Thanh Trúc, Lê Thị Tường Vân, Lê Ngọc Tường Vân, Hà Vĩ Hòa…

Giải đấu có sự tham dự của các đội tuyển Indonesia (chủ nhà), Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Myanmar. Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chuyên môn ngày 28-8 đối với từng nội dung. Ngoài thi đấu hệ vô địch, VĐV các quốc gia sẽ tham gia nhóm nội dung dành cho lứa tuổi trẻ tại giải đấu.

Trước khi tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025, đội tuyển kurash Việt Nam đã tranh tài vô địch châu Á 2025 và đứng hạng nhì với 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ.

