Đội tuyển kurash Việt Nam xếp nhất giải vô địch và vô địch bãi biển Đông Nam Á 2025

Võ sĩ kurash Việt Nam đã hoàn thành thi đấu để có 36 tấm HCV trong các nội dung tổ chức tại Indonesia lần này.

Các VĐV Việt Nam được cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ đối với môn kurash bãi biển. Ảnh: NGUYỄN HỮU

Giải kurash vô địch và vô địch bãi biển Đông Nam Á 2025 đã bế mạc ngày cuối 31.8 tại Indonesia. Võ sĩ kurash Việt Nam giành tổng thành tích 36 HCV, 22 HCB và 7 HCĐ trong các nội dung để đứng ở nhóm đầu thi đấu lần này.

Đóng góp vào kết quả trên, võ sĩ TPHCM mang về 4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ cho đội kurash Việt Nam. Thành tích được ghi nhận từ kết quả HCV của Lê Công Hoàng Hải (60kg nam), Bùi Minh Quân (90kg nam), Quỳnh Như (78kg nữ) và kết quả bãi biển của Lê Công Hoàng Hải (HCV), Bùi Minh Quân (HCĐ), Quỳnh Như (HCB).

Đội tuyển kurash Việt Nam thi đấu tại Indonesia. Ảnh: MINH MINH

Các tấm HCV còn lại của đội kurash Việt Nam có được từ kết quả thi đấu của Lê Ngọc Kỳ Duyên (45kg U11 nữ), Ngô Thị Cẩm Tiên (44kg, 13-15 tuổi nữ), Lê Thị Tường Vân (57kg, 13-15 tuổi nữ), Huỳnh Thị Hồng Vân (44kg, 16-18 tuổi nữ), Phạm Minh Tuyết (63kg, 16-18 tuổi nữ), Nguyễn Văn Thanh (55kg nam), Danh Hảo (73kg nam), Hà Gia Nhật Minh (83kg nam, 16-18 tuổi), Chu Đức Đạt (66kg nam), Tô Thị Trang (48kg nữ), Đỗ Thu Hà (52kg nữ), Nguyễn Thị Hường (63kg nữ), Nguyễn Thị Hải Yến (57kg nữ), Nguyễn Thị Ngọc Nhung (63kg nữ), Lê Huỳnh Tường Vi (70kg nữ), Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (63kg, 13-15 tuổi nữ).

Đối với thi đấu bãi biển, chúng ta giành được một số thành tích HCV của võ sĩ Lê Ngọc Kỳ Duyên (45kg nữ, U11), Ngô Thị Cẩm Tiên (44kg nữ, 13-15 tuổi nữ), Lê Thị Tường Vân (57kg nữ, 13-15 tuổi), Huỳnh Thị Hồng Vân (44kg nữ, 16-18 tuổi), Phạm Minh Tuyết (63kg nữ, 16-18 tuổi), Hà Vĩ Hòa (65kg nam, 16-18 tuổi), Nguyễn Văn Thanh (55kg nam), Quách Tuyết Hương (78kg nữ), Danh Hảo (73kg nam), Lê Đức Đông (81kg nam), Chu Đức Đạt (66kg nam), Tô Thị Trang (48kg nữ), Đỗ Thu Hà (52kg nữ), Nguyễn Thị Hải Yến (57kg nữ nhóm trẻ), Nguyễn Thị Bích Ngọc (57kg nữ), Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (63kg nữ, 13-15 tuổi), Lê Huỳnh Tường Vi (70kg nữ)…

Võ sĩ đã giành được các kết quả khích lệ khi thi đấu nội dung bãi biển. Ảnh: MINH MINH

Giải năm nay có sự tham dự của các đội Indonesia (chủ nhà), Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Myanmar. Ngoài thi đấu hệ vô địch, VĐV các quốc gia sẽ tham gia nhóm nội dung dành cho lứa tuổi trẻ tại giải đấu.

Môn kurash sẽ nằm trong chương trình thi đấu ASIAD 20 năm 2026 tại Nhật Bản.

MINH CHIẾN