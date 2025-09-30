Huy Hoàng, Thanh Bảo, Hưng Nguyên, Mỹ Tiên giành thêm huy chương giải vô địch châu Á 2025

Các tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng và Võ Thị Mỹ Tiên tiếp tục giành thêm huy chương cho mình tại giải vô địch châu Á 2025 đang diễn ra ở Ấn Độ.

Tuyển thủ Thanh Bảo và Mỹ Tiên giành huy chương tại giải vô địch châu Á 2025. Ảnh: VASA

Tối 30-9, đội tuyển bơi Việt Nam tham dự nhiều lượt chung kết và đạt thêm thành tích huy chương.

Tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên khởi đầu buổi tối chung kết với tấm HCB nội dung 800m tự do nữ. Cô về hạng nhì với thành tích 8’54”43 trong khi người về nhất giành HCV là VĐV Haruno Tanimoto (Nhật Bản) đạt kết quả 8’47”48. Thông số của Mỹ Tiên là chỉ số chấp nhận được. Tại ASIAD 19 cô đã thi đấu cự ly này và đạt kết quả 8’59”16.

Tiếp sau đó, Mỹ Tiên dự chung kết 200m hỗn hợp cá nhân và giành HCĐ với thời gian 2’15”96. Về nhất và nhì nội dung tại giải vô địch châu Á lần này lần lượt là Mana Ishikawa (Nhật Bản, 2’12”00) và Yanjun Zhou (Trung Quốc, 2’15”30). Lúc này, Mỹ Tiên là tuyển thủ nữ duy nhất của đội tuyển bơi Việt Nam giành huy chương liên tiếp trong 3 ngày đã thi đấu.

Trong khi đó, gương mặt trẻ Nguyễn Thúy Hiền đã giành HCĐ cự ly 100m tự do nữ. Cô đã chạm đích thứ 3 với thời gian 56”01. Vô địch cự ly là Mingyu Luo (Trung Quốc, 55”63). Đây là tấm huy chương châu Á đầu tiên của Thúy Hiền khi tham dự giải đấu ở cấp độ vô địch đội tuyển quốc gia.

Đối với nam, tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng đã giành HCB cự ly 400m tự do khi về thứ 2 chung kết bằng kết quả 3’51”63. Huy Hoàng để Haibo Xu (Trung Quốc) vượt qua nên chấp nhận về đích hạng nhì. Tuyển thủ của Trung Quốc giành HCV với thành tích 3’49”29. Huy Hoàng từng giành HCĐ tại ASIAD 19 năm 2022 cự ly 400m tự do với thông số 3’49”16.

Tại diễn biến khác, Trần Hưng Nguyên đạt HCĐ nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam. Đội tuyển bơi Việt Nam có Hưng Nguyên và Quang Thuấn tham dự chung kết. Kết thúc thi đấu, Hưng Nguyên về đích thứ 3 (2’02”71) còn Quang Thuấn về hạng 6 (2’05”91). Người giành HCV nội dung là Yichen Xe (Trung Quốc, 1’59”97).

Trên đường đua chung kết 100m ếch nam, tuyển thủ Phạm Thanh Bảo đã đạt tốc độ hiệu quả để về thứ nhì, nhận HCB với thời gian 1’01”08. HCV thuộc về Haiyang Qin (Trung Quốc) với thành tích 59”07. Kình ngư Haiyang Qin đang là đương kim vô địch thế giới khi đã giành HCV nội dung 100m và 200m ếch tại giải vô địch thế giới 2025 vừa qua.

MINH CHIẾN