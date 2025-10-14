Lo lắng với hệ thống Video Challenge Eyes ở giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2025

Hệ thống "mắt thần" phụ thuộc vào các camera ghi lại hình ảnh trên sân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thực tế ghi nhận, hệ thống “mắt thần” – Video Challenge Eyes của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã gặp các sự cố ngoài dự liệu tại vòng 2 giải đấu năm nay đang tổ chức ở Ninh Bình. Sự cố gần nhất diễn ra tại trận bán kết nữ giữa đội Binh chủng Thông tin và đội Ninh Bình ở buổi tối ngày 13-10. Vào một số thời điểm, các camera không hoạt động vì vậy không có tín hiệu truyền về bàn điều khiển trung tâm. Do đó, đội bóng xin challenge nhưng bộ phận kỹ thuật không thể thực hiện và quyết định cuối cùng thuộc về trọng tài chính trên sân đưa ra.

Trong khi đó tại trận bán kết nam giữa đội Thể Công Tân Cảng và đội Công an TPHCM, trong tình huống đội Thể Công Tân Cảng xin xem lại hình ảnh quay chậm thì bộ phận kỹ thuật phát nhầm tình huống. Sau đó, hình ảnh được kiểm tra lại để đảm bảo đúng yêu cầu xem quay chậm của đội bóng.

Ghi nhận trực tiếp tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia năm nay, tại một số trận đấu trong vòng bảng, hệ thống “mắt thần” – Video Challenge Eyes không thể vận hành vì mất tín hiệu.

Hệ thống các camera sẽ được kiểm tra trước khi 2 trận chung kết diễn ra. Các trận chung kết luôn diễn ra với chuyên môn rất quyết liệt giữa các đội. Do vậy, các HLV rất hy vọng hệ thống “mắt thần” – Video Challenge Eyes phải được vận hành tốt để phục vụ điều hành trên sân của trọng tài.

MINH CHIẾN