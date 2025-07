Xe đạp TPHCM bỏ lỡ cơ hội giành HCV đồng đội tính giờ tại giải vô địch quốc gia 2025

Đội xe đạp nam TPHCM 1 có HCB tại nội dung đồng đội tính giờ trong ngày thi đấu. Ảnh: CYCLINGNEWS

Ngày 30-7, giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình quốc gia 2025 tiếp tục thi đấu với 2 nội dung được chú ý là đồng đội tính giờ nam, đồng đội tính giờ nữ.

Trước giờ khai cuộc, giới chuyên môn khả năng phối hợp đội hình của 4 cua-rơ tại từng đội sẽ quyết định thành tích chung cuộc.

Năm nay, 5 đội đăng ký góp mặt nội dung đồng đội tính giờ nữ (cự ly 50km) gồm An Giang, Đồng Tháp, TPHCM 1, TPHCM 2 và Vĩnh Long. Trước giờ khai cuộc, đội nữ Vĩnh Long rút lui do đó cuộc tranh tài còn là giữa các cua-rơ TPHCM, Đồng Tháp và An Giang.

Kết thúc thi đấu, đội nữ An Giang (Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Kim Vàng) đã đạt thời gian tốt nhất giành HCV. Đội TPHCM 1 với lực lượng Nguyễn Thị Yến Nhi, Trần Thị Phương Dung, Lâm Thị Thùy Dương, Võ Thị Thủy Tiên về nhì giành HCB. Hạng ba nội dung năm nay là đội nữ Đồng Tháp.

Đội xe đạp Hà Nội giành HCV đầu tiên tại giải. Ảnh: CYCLINGNEWS

Tiếp đó, nội dung đồng đội tính giờ nam (cự ly 70km) thi đấu chứng kiến sự tranh tài của cua-rơ đội Đồng Tháp, Đồng Nai, TPHCM 1, Hà Nội, Vĩnh Long, Quân đội. Với ưu thế sở hữu đội hình đồng đều, đội nam Hà Nội (Quàng Văn Cường, Nguyễn Văn Dương, Ngô Văn Phương, Phùng Quốc Hà) đã giành HCV.

Về nhì và nhận HCB là đội nam TPHCM 1 (Trần Thanh Điền, Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Trúc Xinh, Nguyễn Tuấn Vũ) còn đội Đồng Tháp giành HCĐ.

MINH CHIẾN