Á quân châu Á Nguyễn Thị Thật đứng hạng 129 thế giới

Nữ cua-rơ số 1 của xe đạp đường trường Việt Nam có hạng 129 thế giới trên bảng xếp hạng do Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI) công bố.

Nguyễn Thị Thật đang có hạng 129 trên bảng xếp hạng cua-rơ nữ đường trường thế giới của UCI. Ảnh: THAICYCLING

Bảng xếp hạng được UCI vừa công bố ngày 25-2. Đối với bảng xếp hạng các cua-rơ nữ của xe đạp đường trường, Nguyễn Thị Thật đứng hạng 129. Cô là cua-rơ nữ Việt Nam duy nhất có tên trên bảng xếp hạng. Nguyễn Thị Thật bị tụt 4 bậc so với vị trí của mình trước đó.

Năm 2025, Nguyễn Thị Thật tạm dừng kế hoạch trở lại đội đua Roland Cycling ở Thụy Sỹ do tập trung các mục tiêu chuyên môn khác. Cô là gương mặt chủ lực của đội xe đạp nữ Việt Nam vừa thi đấu giải vô địch đường trường châu Á 2025 mới đây tại Thái Lan. Thi đấu và giành HCB tại giải đấu này, Nguyễn Thị Thật đã được UCI cập nhật điểm tích lũy (thêm 200 điểm) vào kết quả cá nhân. Trong tháng 3, Nguyễn Thị Thật tiếp tục cùng đội tuyển xe đạp Việt Nam dự giải quốc tế Tour of Thailand 2025 và nếu có kết quả tốt thì cô sẽ được cộng điểm cá nhân tiếp tục. Năm 2024, Nguyễn Thị Thật đã dự giải Tour of Thailand và thành tích của cô được cộng thêm điểm cho xếp hạng cá nhân.

Ban huấn luyện đội tuyển xe đạp Việt Nam cho biết sau khi trở về từ Thái Lan, hiện tại Nguyễn Thị Thật đang tập tại điểm tập huấn thuộc Trung tâm HLTTQG TPHCM nhằm chuẩn bị dự các giải đấu trong tháng 3.

Vào tháng 12, Nguyễn Thị Thật tiếp tục tới Thái Lan dự SEA Games 33-2025 cùng đội tuyển xe đạp đường trường quốc gia.

MINH CHIẾN