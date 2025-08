Nguyễn Thị Thật và đồng đội giúp nữ An Giang thắng tuyệt đối nội dung xuất phát đồng hàng

Nguyễn Thị Thật và đội An Giang thắng áp đảo nội dung xuất phát đồng hàng nữ. Ảnh: GIA HUY

Sáng 2-8, nội dung được chú ý tại giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình quốc gia 2025 đang diễn ra ở phường Bình Dương (TPHCM) là xuất phát đồng hàng cá nhân, đồng đội nữ.

Nội dung trên tại giải năm nay có 32 cua-rơ nữ từ các đội TPHCM 1, TPHCM 2, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Thanh Hóa, Vĩnh Long thi đấu. Trong đó, các cô gái An Giang tiếp tục được đánh giá cao nhất về chuyên môn do sở hữu đội hình đồng đều và cua-rơ số 1 Việt Nam là Nguyễn Thị Thật. Thực tế thi đấu, họ đã áp đảo trước đối thủ ngay khi xuất phát.

Đội nữ An Giang với các gương mặt Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Kim Vàng đã là những người dẫn đầu trên chặng đường đua dài 101km.

Khi đoàn gần vạch đích, Nguyễn Thị Thật đã bứt lên với tốc độ tốt nhất rút thắng về đích đầu tiên. Thời gian thi đấu của cô được ban tổ chức ghi nhận là 2 giờ 55 phút 42 giây. 2 vị trí về ngay sau Nguyễn Thị Thật là các cua-rơ đội An Giang (Nguyễn Thị Thu Mai, Trần Thị Thùy Trang).

Kết thúc thi đấu, HCV cá nhân trao cho Nguyễn Thị Thật còn Nguyễn Thị Thu Mai nhận HCB, HCĐ Trần Thị Thùy Trang. Với kết quả đồng đội, đội nữ An Giang giành HCV, đội Đồng Tháp nhân HCB còn đội TPHCM 1 (Nguyễn Thị Yến Nhi, Trần Thị Phương Dung, Lâm Thị Thùy Dương, Trương Thị Mai Hương, Vũ Thị Thủy Tiên, Lội Ngọc Quỳnh) nhận HCĐ.

Tính đến lúc này, đội nữ An Giang đã giành 9 HCV trong 8 nội dung đã thi đấu tại giải quốc gia năm nay.

MINH CHIẾN