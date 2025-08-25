Marc Marquez lên ngôi ở Hungarian Grand Prix, giành chiến thắng chặng thứ 7 liên tiếp

Tay đua mô tô người Tây Ban Nha Marc Marquez (Ducati) đã tiếp tục thể hiện phong độ không thể giảm tốc khi giành chiến thắng ở Hungarian Grand Prix. Đây là chiến thắng chặng liên tiếp thứ 7 của anh trong mùa này (thắng cả cú đúp đua tốc độ và đường trường), qua đỏ củng cố ngôi số 1.

Marquez đang đua cực hay

Với chiến thắng ấn tượng trên đường đua Balaton Park Circuit (Balatonfokajar, Hạt Veszprém, nằm quanh co ngay ở bên cạnh một hồ nước đẹp như tranh vẽ lớn nhất của Trung Âu), Marquez đã gia tăng cách biệt của anh với người xếp thứ nhì trên BXH - cậu em trai Alex Marquez lên thành 175 điểm (Alex chỉ có được 2 điểm).

Kịch tính đã bắt đầu từ rất lâu, trước cả khi cuộc đua khởi tranh, khi các kỹ sư Ducati tụ tập quanh chiếc xe VR46 của tay đua xuất phát hàng đầu Fabio Di Giannantonio. Tay đua Ý đã cảm nhận vấn đề với chiếc GP25 của mình trong những vòng chạy thử ban đầu - và các nỗ lực được thực hiện để tìm ra nguyên nhân thật sự.

Do đội đua không chắc chắn liệu vấn đề đã được khắc phục hay chưa, họ cân nhắc việc để Di Giannantonio đổi sang xe dự phòng và chịu phạt 2 vòng chạy. Tuy nhiên, quyết định cuối là để anh đi tiếp trong vòng làm nóng máy với hy vọng vấn đề đã được sửa chữa. Nếu không, vẫn sẽ có lựa chọn xuất phát từ khu vực pitlane với chiếc xe dự phòng.

Tất cả ánh mắt đều tập trung vào góc cua đầu tiên sau sự hỗn loạn đã diễn ra trong chặng đua tốc độ vào thứ Bảy, nhưng lần này các tay đua đã thận trọng hơn. Marco Bezzecchi (của đội đua Aprilia) suýt nữa vượt qua Marquez ở góc cua này, với lợi thế ở làn trong, nhưng đã quyết định không thực hiện cú vượt ở thời điểm đó.

Sự kiên nhẫn đó đã được đền đáp khi anh này vượt qua tay đua của đội Ducati ở đoạn thoát cua. Marquez ngay lập tức cố gắng đáp trả, mắc một sai lầm bất thường khi nhắm vào một khoảng trống không hề tồn tại ở phía bên trong của Bezzecchi tại góc cua thứ 2. Va chạm là điều không thể tránh khỏi.

Rất may mắn là cả 2 vẫn giữ được thăng bằng. Bezzecchi vẫn dẫn đầu nhưng Marquez đã tụt lại phía sau chiếc Ducati VR46 của Franco Morbidelli (đội đua Pertamina Enduro VR46 Racing). Trong khoảnh khắc ngắn, đã có một chút bất ngờ. Marquez có vẻ đã rất là nóng vội ở những góc cua đầu tiên...

Cứ như thể ngay cả anh cũng biết rằng, việc vượt qua 2 đối thủ để giành chiến thắng sẽ rất khó khăn trên đường đua mới của Hungary. Không mất nhiều thời gian để điều đó biến mất. Marquez vượt qua Morbidelli ở vòng đua thứ 5 và ngay lập tức rút ngắn khoảng cách dẫn trước 1 giây của Bezzecchi xuống còn chỉ là 0.

Tay đua người Tây Ban Nha sau đó đã có một vài lần thử vượt qua mặt tay đua của Aprilia ở vòng đua thứ 8 trước khi bứt phá ngoạn mục để vươn lên dẫn đầu ở vòng đua thứ 11. Kể từ đó, không ai có thể ngăn chặn anh, và anh cũng không tự nhiên xuống ga giảm tốc. Và chiến thắng thứ 7 liên tiếp đã đến...

“May mắn thay là, cả 2 chúng tôi đều thoát khỏi vụ tai nạn đầu cuộc đua, và anh ấy tiếp tục cuộc đua. Nhưng kể từ thời điểm đó, cuộc đua đã thay đổi một chút”, Marquez nói khi kể về diễn biến “hiểm nguy” dễ dẫn đến tai nạn ở góc cua thứ 2 giữa anh với Bezzecchi, hay là rắc rối do anh mang đến cho đối thủ.

Bezzecchi và Morbidelli (về đích ở vị trí thứ nhì), sử dụng lốp sau xe đua loại mềm trong khi Marquez sử dụng lốp sau kiểu trung bình. Tay đua người Tây Ban Nha dễ dàng vươn lên vị trí thứ 2 khi lốp xe nóng hoàn toàn. Anh kiên nhẫn chờ đợi, bám sát bánh sau của Bezzecchi. Anh đã vồ lấy đối phương ở vòng 11, lợi dụng luồng gió của chiếc Aprilia

“Khi mà tôi cảm nhận thấy rằng là lốp mềm phía sau bắt đầu tụt xuống, tôi đã chuyển sang lốp trung bình và bắt đầu quá trình tăng tốc để tấn công. Khi đó, tôi đã có một nhịp độ đua rất tốt. Tôi đang lướt nhanh ngay trên đường đua”, Marquez kể lại quá trình anh giành chiến thắng ở những chặng sau cùng.

Với 418 điểm và MotoGP mùa này chỉ còn 8 chặng đua là kết thúc, Marquez có cơ hội lớn để lên ngôi lần thứ 7, và là lần đầu tiên kể từ khi đăng quang hồi năm 2019.

Đ.Hg.