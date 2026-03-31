Đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam thi đấu giải Tour of Thailand chuẩn bị cho ASIAD 20

Đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam có nhiệm vụ quan trọng là ASIAD 20 và các cua-rơ được thi đấu giải quốc tế Tour of Thailand 2026 để chuẩn bị chuyên môn.

Nguyễn Thị Thật đang là cua-rơ chủ lực của xe đạp đường trường nữ Việt Nam. Ảnh: THAILANDCYCLING

“Năm nay, đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam sẽ có kết hoạch tham dự ASIAD 20. Do vậy, chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất để cua-rơ thi đấu tích lũy chuyên môn trước khi tới ASIAD 20”, phụ trách bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ cho biết.

Các cua-rơ đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam đã bắt đầu thi đấu chặng đầu tiên giải quốc tế Tour of Thailand 2026 trong hôm nay 31-3. Cuộc đấu được xác định là cơ hội tích lũy chuyên môn có giá trị đối với từng tuyển thủ. Tại lần thi đấu này, HLV trưởng Huỳnh Văn Chánh đã đăng ký lực lượng thi đấu gồm Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân và Lâm Thị Thùy Dương. Họ đang là những cua-rơ nữ tốt nhất trong thi đấu đường trường của làng xe đạp Việt Nam. Trước khi sang Thái Lan thi đấu, các cua-rơ đã tham dự giải quốc tế TPHCM 2026 cúp Biwase mới đây.

Cuộc tranh tài tại Tour of Thailand 2026 thu hút các đội quốc gia của Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Kazakhstan và nhiều đội quốc tế khác. Khi được cạnh tranh trực tiếp chuyên môn, cua-rơ Việt Nam sẽ có thêm sự trải nghiệm quý giá.

“Mục tiêu ASIAD 20 có ý nghĩa quan trọng, từ các giải đấu quốc tế, chúng tôi rất tin tưởng Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị tốt về chuyên môn cho cua-rơ nữ Việt Nam”, ông Nguyễn Ngọc Vũ nói thêm. Xe đạp đường trường nữ Việt Nam đã có thành tích HCV tại SEA Games. Chúng ta từng có cua-rơ Nguyễn Thị Thật từng giành HCB tại ASIAD năm 2014. Tới lúc này, thành tích trên của Nguyễn Thị Thật vẫn là kết quả tốt nhất mà xe đạp đường trường Việt Nam có ở đấu trường ASIAD. Năm nay, cua-rơ Nguyễn Thị Thật tiếp tục là gương mặt trọng điểm của đội tuyển xe đạp nữ đường trường Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20. Theo lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, yêu cầu trên hết là cua-rơ Nguyễn Thị Thật được đảm bảo tốt nhất chuyên môn và chúng ta phải có gương mặt kế cận trong tương lai.

Theo đánh giá, giải Tour of Thailand 2026 có sự cạnh tranh chuyên môn thật sự. Các cua-rơ thi đấu theo chương trình kéo dài từ ngày 31-3 tới 2-4 nên giá trị chuyên môn qua mỗi chặng đấu sẽ giúp VĐV được tích lũy có giá trị.

Ngoài đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam, tại giải Tour of Thailand 2026, chúng ta có đội xe đạp nữ Đồng Tháp tham gia với các VĐV: Nguyễn Thị Bé Hồng, Quách Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Như Liêm, Lâm Thị Ngọc Linh.

Tại ngày thi đấu đầu tiên giải Tour of Thailand 2026 ở Thái Lan, cua-rơ Nguyễn Thị Thật đã về đích hạng 3 của chặng đấu. Cua-rơ Zakharkina Valeriya là người về nhất. Tạm thời, Nguyễn Thị Thật đứng thứ 3 trong danh sách bảng xếp hạng áo Vàng. Sau chặng đầu tiên của giải, đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam tạm xếp hạng 12. Giải có 18 đội tham gia.

MINH CHIẾN