Bà Phan Thụy Thùy Dương đắc cử Chủ tịch Hội bóng chày TPHCM

Ngày 29-11 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, Đại hội Đại biểu Hội bóng chày TPHCM lần 1 nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra, trong đó bà Phan Thụy Thùy Dương được bầu là Chủ tịch Hội.

Ban chấp hành Hội bóng chày TPHCM ra mắt

Tại đại hội, một số kết quả hoạt động nổi bật trong giai đoạn 2020-2025 đã được điểm lại. Hội bóng chày TPHCM đã phát triển được phong trào tập luyện bộ môn với 11 câu lạc bộ và 810 hội viên (người Việt Nam và nước ngoài) tham gia tập luyện.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp cùng Hội Bóng chày Việt Nam Nhật Bản (JVBA) cử các huấn luyện viên Nhật Bản phát triển phong trào tập luyện bộ môn tại một số phường lẫn trường học trên địa bàn TPHCM.

Cũng tại sự kiện, 15 thành viên của Ban chấp hành Hội bóng chày TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Trong đó, bà Phan Thụy Thùy Dương được bầu là Chủ tịch Hội, còn bà Huỳnh Thị Thủy Chynh là người giữ chức Tổng thư ký.

Đại diện Sở VH-TT TPHCM, Phó Giám đốc Nguyễn Nam Nhân (bìa trái) tặng hoa chúc mừng đại hội Hội bóng chày TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH TÙNG

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 bày tỏ quyết tâm sẽ đưa Hội bóng chày TPHCM phát triển mạnh mẽ thời gian tới, hướng đến mục tiêu xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp và đoàn kết. Các thành viên của hội đồng lòng xây dựng và phát triển phong trào bóng chày sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo nền tảng cho việc phát triển năng khiếu để đào tạo tài năng đóng góp cho thể thao TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân mong muốn các thành viên của ban chấp hành Hội bóng chày TPHCM phải đoàn kết, chuyên nghiệp để các hoạt động của đơn vị phải minh bạch, hiệu quả, từ đó tạo nên một thương hiệu mạnh cho thể thao TPHCM. Đồng thời, ông Nam Nhân kỳ vọng hội sẽ tận dụng thêm nguồn lực ở cả khu vực 2 (Bình Dương trước đây) và khu vực 3 (BR-VT trước đây) để lan toả phong trào rộng khắp.

NGUYỄN ANH