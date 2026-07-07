Bóng chuyền

Lịch thi đấu vô địch U18 châu Á 2026 ngày 7-7

SGGPO

Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của giải đấu, vì vậy tất cả các đội đều tập trung vào cuộc so tài cuối cùng để có kết quả chung cuộc.

Cầu thủ nữ U18 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối để tranh hạng 5 tại giải. Ảnh: AVC
Cầu thủ nữ U18 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối để tranh hạng 5 tại giải. Ảnh: AVC

Tâm điểm ngày thi đấu sẽ là trận chung kết được tổ chức giữa đội U18 Hàn Quốc và U18 Trung Quốc. Sau 2 năm, đội nữ U18 Trung Quốc tiếp tục góp mặt chung kết giải đấu để tìm cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Tại giải vô địch U18 châu Á 2024, đội bóng này đã giữ vị trí số 1. Trận chung kết được tổ chức vào lúc 19 giờ.

Trước đó, chủ nhà U18 Thái Lan sẽ thi đấu với U18 Nhật Bản để tranh vị trí hạng 3. Dù đã tập trung thi đấu ở bán kết nhưng các tay đập trẻ U18 Thái Lan không thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, trận đấu tranh hạng 3 vẫn có ý nghĩa quan trọng với đội U18 Thái Lan và U18 Nhật Bản bởi sẽ quyết định tấm vé góp mặt giải vô địch U19 thế giới năm 2027.

Trong ngày cuối của giải, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam sẽ gặp đối thủ U18 Kazakhstan để tranh hạng 5. Qua các trận đấu đã diễn ra, cầu thủ trẻ Việt Nam đang thi đấu tự tin trên đất Thái lần này. Nếu giành được chiến thắng, vị trí hạng 5 chung cuộc là kết quả chấp nhận được đối với thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Trận đấu này diễn ra lúc 13 giờ.

Cũng ở ngày 7-7, các lượt trận còn lại để phân hạng vị trí cuối cùng sẽ được tổ chức trước khi giải đấu làm lễ bế mạc.

Lịch thi đấu ngày 7-7:

10h00:

U18 Kyrgyzstan – U18 Ấn Độ (tranh hạng 15)

U18 Indonesia – U18 Mông Cổ (tranh hạng 7)

13h00:

U18 Australia – U18 Uzbekistan (tranh hạng 13)

U18 Kazakhstan – U18 Việt Nam (tranh hạng 5)

16h00:

U18 Iran – U18 Hongkong (Trung Quốc) (tranh hạng 11)

U18 Thái Lan – U18 Nhật Bản (tranh hạng 3)

19h00:

U18 Đài Bắc Trung Hoa – U18 Philippines (tranh hạng 9)

U18 Hàn Quốc – U18 Trung Quốc (chung kết)

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MINH CHIẾN

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