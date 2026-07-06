Lịch thi đấu vô địch U18 châu Á 2026 ngày 6-7

Các cầu thủ tiếp tục tranh tài tại Thái Lan để hướng đến những trận cuối cùng nhằm xác định thứ hạng chung cuộc.

Đội bóng chuyền nữ U18 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu lượt trận phân hạng ở ngày 6-7. Ảnh: AVC

Hôm nay là ngày thi đấu áp chót của giải vô địch U18 châu Á 2026. Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã hết cơ hội vào bán kết, tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa vẫn tiếp tục thi đấu các lượt trận phân hạng để tranh vị trí từ 5 tới 8.

Tại ngày thi đấu, cầu thủ nữ U18 Việt Nam sẽ đọ sức trước đối thủ U18 Mông Cổ. Đây là trận đấu diễn ra sớm nhất trong ngày, lúc 10 giờ. Nếu có chiến thắng, đội nữ U18 Việt Nam sẽ có cơ hội tiến tới vị trí hạng 5 chung cuộc. Trong trường hợp không giành được chiến thắng, cầu thủ nữ U18 Việt Nam sẽ thi đấu tiếp lượt cuối vào ngày tiếp theo để xác định thứ hạng chung cuộc.

Cùng ngày thi đấu, giải sẽ diễn ra 2 trận bán kết quan trọng. Đội chủ nhà U18 Thái Lan sẽ thi đấu bán kết với U18 Hàn Quốc vào lúc 19 giờ. Trong khi đó, đội U18 Trung Quốc sẽ thi đấu bán kết cùng U18 Nhật Bản lúc 16 giờ. Cách đây 2 năm, U18 Trung Quốc và U18 Nhật Bản đã gặp nhau tại trận chung kết giải vô địch U18 châu Á 2024.

Lịch thi đấu ngày 6-7:

10h00:

U18 Việt Nam – U18 Mông Cổ (tranh hạng 5-8)

U18 Australia – U18 Kyrgyzstan (tranh hạng 13-16)

13h00:

U18 Indonesia – U18 Kazakhstan (tranh hạng 5-8)

U18 Ấn Độ - U18 Uzbekistan (tranh hạng 13-16)

16h00:

U18 Trung Quốc – U18 Nhật Bản (bán kết)

U18 Iran – U18 Đài Bắc Trung Hoa (tranh hạng 9-12)

19h00:

U18 Thái Lan – U18 Hàn Quốc (bán kết)

U18 Hongkong (Trung Quốc) – U18 Philippines (tranh hạng 9-12)

MINH CHIẾN