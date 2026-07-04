Xác định 4 cặp đấu tứ kết hấp dẫn giải vô địch U18 châu Á 2026

Các đội bóng được nghỉ ngơi một ngày trước khi trở lại tranh tài giải vô địch U18 châu Á 2026 đồng thời Ban tổ chức cũng xác định được các cặp đấu tứ kết.

Đội bóng chuyền nữ U18 Việt Nam sẽ thi đấu với đội U18 Trung Quốc tại tứ kết vào ngày 5-7. Ảnh: AVC

Lượt trận tứ kết của giải đấu sẽ trở lại vào ngày 5-7 theo giờ địa phương ở Thái Lan. Kết thúc vòng bảng, đội bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã hoàn thành chương trình thi đấu để có vị trí nhì Bảng D. Với kết quả này, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ thi đấu trước đội U18 Trung Quốc tại tứ kết giải năm nay. Với giới chuyên môn, đối thủ U18 Trung Quốc là thách thức lớn cho các tay đập nữ trẻ Việt Nam bởi đội bóng này đang là đương kim vô địch giải đấu.

Trong diễn biến khác, đội U18 Nhật Bản sẽ tiếp các đối thủ U18 Mông Cổ tại trận tứ kết được thi đấu sớm nhất tại ngày 5-7. Các tay đập trẻ U18 Nhật Bản đang được đánh giá có cơ hội lọt vào trận đấu cuối cùng vì thế họ sẽ không để mất điểm trước các đối thủ U18 Mông Cổ.

Hai trận tứ kết còn lại của giải sẽ là cuộc đối đầu giữa U18 Hàn Quốc với U18 Kazakhstan và U18 Thái Lan gặp U18 Indonesia. Đội chủ nhà U18 Thái Lan đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ có trình độ cao đồng thời đặt quyết tâm vô địch trên sân nhà nên rất tự tin trước trận đấu then chốt này.

Ngoài các trận tứ kết, Ban tổ chức cũng sẽ tiến hành thi đấu phân hạng đối với các đội bóng đã hết cơ hội tranh ngôi vô địch gồm U18 Australia, U18 Iran, U18 Đài Bắc Trung Hoa, U18 Kyrgyzstan, U18 Ấn Độ, U18 Hongkong (Trung Quốc), U18 Uzbekistan, U18 Philippines.

Giải vô địch U18 châu Á được Liên đoàn bóng chuyền châu Á tổ chức với chu kỳ 2 năm/lần. Tại lần gần nhất trước giải năm nay (tổ chức năm 2024), 4 đội đã vào bán kết là U18 Trung Quốc, U18 Nhật Bản, U18 Đài Bắc Trung Hoa, U18 Thái Lan. Đội nữ U18 Trung Quốc đã thắng U18 Nhật Bản tại chung kết để vô địch.

MINH CHIẾN