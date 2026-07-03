Bóng chuyền

Thắng U18 Ấn Độ, thầy trò HLV Ngọc Hoa cầm chắc tấm vé tứ kết giải U18 châu Á 2026

SGGPO

Cầu thủ trẻ đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã giành thêm chiến thắng trước đội U18 Ấn Độ để chắc chắn có mặt tại tứ kết giải đấu.

Đội nữ U18 Việt Nam hóa giải nhiều pha tấn công của các tay đập Ấn Độ để giành chiến thắng 3-0. Ảnh: AVC
Đội nữ U18 Việt Nam hóa giải nhiều pha tấn công của các tay đập Ấn Độ để giành chiến thắng 3-0. Ảnh: AVC

Chiều ngày 3-7, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã ra sân tranh tài trận đấu cuối tại vòng bảng của Bảng D gặp U18 Ấn Độ.

Đối thủ U18 Ấn Độ không được đánh giá cao về chuyên môn trước khi trận đấu diễn ra. Dù vậy, Ban huấn luyện đội nữ U18 Việt Nam vẫn thận trọng sử dụng các gương mặt quen thuộc trên sân như chuyền hai Huyền Trang, chủ công Ánh Thảo, Châm Anh, đối chuyền Khánh Linh, phụ công Thùy Linh để giữ thế trận tốt nhất.

Sau khi để thua U18 Hàn Quốc ở ngày hôm qua, trong trận đấu trên sân hôm nay, cầu thủ nữ U18 Việt Nam đã được điều chỉnh thi đấu tốt hơn. Thêm nữa, hàng chắn của đội U18 Ấn Độ không thể đạt hiệu quả trước các pha đập từ đội nữ U18 Việt Nam nên càng thi đấu thì tinh thần của các học trò HLV Ngọc Hoa thêm tự tin.

Trận đấu nhanh chóng khép lại với thắng lợi 3-0 (25/6, 25/11, 25/19) cho đội nữ U18 Việt Nam. Chiến thắng giúp chúng ta chắc chắn có mặt trong 2 vị trí dẫn đầu của Bảng D đồng thời cầm tấm vé tiếp tục dự tứ kết tại giải.

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HLV Ngọc Hoa đã có những chỉ đạo cho cầu thủ trong trận đấu. Ảnh: AVC

Sau vòng bảng, Ban tổ chức sẽ trao 2 cho 2 đội có kết quả tốt nhất tại từng bảng để vào tứ kết. Việc vượt qua vòng bảng để tham dự tứ kết đang giúp tinh thần của cầu thủ U18 Việt Nam rất hứng khởi. Như vậy trong Bảng D, đội nữ U18 Việt Nam đã thắng 2 trận (trước U18 Đài Bắc Trung Hoa, U18 Ấn Độ) và thua 1 trận (trước U18 Hàn Quốc).

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MINH CHIẾN

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