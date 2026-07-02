Đội nữ U18 Việt Nam thua đáng tiếc trước đối thủ U18 Hàn Quốc

Trong trận đấu tiếp theo tại giải vô địch U18 châu Á 2026, đội nữ U18 Việt Nam không thể giành được thắng lợi.

Đội nữ U18 Việt Nam đã thua trận trước đối thủ U18 Hàn Quốc. Ảnh: AVC

Trước đối thủ U18 Hàn Quốc trong chiều thi đấu 2-7 tại Thái Lan, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã tập trung yêu cầu học trò phải làm tốt nhất khâu phòng thủ.

Thực tế trên sân, các tay đập nữ U18 Việt Nam đã không làm tốt được khả năng phòng thủ bước 1. Chính vì vậy, đội nữ U18 Việt Nam đã để đối thủ áp đảo hoàn toàn trong các tình huống đập bóng tấn công trên sân. Tại trận này, các mũi chủ công Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Châm Anh đã bị đối phương bắt bài bởi hàng chắn của đội nữ U18 Hàn Quốc bám chắn tốt trên lưới.

Tại ván thứ nhất, các tay đập nữ U18 Việt Nam đã để đối thủ vượt qua với tỷ số 25/18. Trong ván thứ 2, HLV Ngọc Hoa đã có sự điều chỉnh khi thay đổi vị trí chuyền hai chính trên sân. Dẫu vậy, các phương án phối hợp chiến thuật của đội nữ U18 Việt Nam vẫn chưa đạt được hiệu quả. Ván này, chúng ta tiếp tục thua 13/25. Ở ván cuối dù các tay đập của HLV Ngọc Hoa đã chơi nỗ lực nhưng vẫn để thua 20/25.

Chung cuộc, đội nữ U18 Việt Nam để thua 0-3 trước U18 Hàn Quốc. Với trận thua này, đội nữ U18 Việt Nam vẫn chưa chắc chắn có tấm vé đi tiếp vào vòng tiếp theo.

Chắc chắn trận đấu trước đối thủ U18 Việt Nam sẽ giúp các cầu thủ nữ U18 Việt Nam có được những kinh nghiệm quý giá. Trong trận cuối của vòng bảng tại Bảng D, đội U18 Việt Nam sẽ gặp U18 Ấn Độ vào ngày 3-7.

MINH CHIẾN