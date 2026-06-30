Lịch thi đấu giải U18 châu Á 2026

Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam tiếp tục dự giải vô địch U18 châu Á 2026 ở Thái Lan. Ảnh: THAILANDVOLLEYBALL

Năm nay, giải vô địch U18 châu Á 2026 được diễn ra từ ngày 1-7 tới 7-7. Giải đấu chính thức thu hút 16 đội bóng tham dự.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam là 1 trong 16 gương mặt có suất tham gia tranh tài ở Thái Lan lần này. Ngay trước khi giải đấu diễn ra, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã dự giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 và có vị trí á quân. Giải đấu được tổ chức ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan) do đó cầu thủ trẻ bóng chuyền nữ Việt Nam đã sớm làm quen với nơi thi đấu trước khi nhập cuộc giải vô địch U18 châu Á 2026.

Theo bốc thăm tại giải đấu lần này, Bảng A có các đội U18 Thái Lan (chủ nhà), U18 Uzbekistan, U18 Australia, U18 Mông Cổ. Bảng B gồm các đội U18 Trung Quốc (đương kim vô địch), U18 Kazakhstan, U18 Hongkong (Trung Quốc), U18 Kyrgyzstan. Bảng C có các đội U18 Nhật Bản, U18 Iran, U18 Philippines, U18 Indonesia. Bảng D gồm các đội U18 Đài Bắc Trung Hoa, U18 Hàn Quốc, U18 Ấn Độ và U18 Việt Nam.

Theo lịch thi đấu sơ bộ vòng bảng của Bảng D, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp đội U18 Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 1-7. Đây là trận đấu quan trọng cho cầu thủ của HLV Ngọc Hoa bởi tất cả cần sự khởi đầu suôn sẻ.

Lịch thi đấu vòng bảng U18 châu Á 2026 Bảng D

Ngày 1-7

19 giờ 00: U18 Việt Nam – U18 Đài Bắc Trung Hoa

Ngày 2-7

13 giờ 00: U18 Việt Nam – U18 Hàn Quốc

Ngày 3-7

13 giờ 00: U18 Việt Nam – U18 Ấn Độ

MINH CHIẾN