Thắng đối thủ U18 Indonesia, HLV Ngọc Hoa và học trò vào chung kết giải U18 Đông Nam Á 2026

Các tay đập trẻ đội bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã có kết quả như sự chờ đợi của Ban huấn luyện là giành quyền vào chung kết giải đấu.

Đội nữ U18 Việt Nam đã chiến thắng tại bán kết để vào chung kết giải U18 Đông Nam Á 2026. Ảnh: THAILANDVOLLEYBALL

Chiều tối ngày 27-6 theo giờ địa phương tại Thái Lan, đội bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã so tài trước đối thủ U18 Indonesia trong trận bán kết đầu tiên.

Trước khi vào bán kết, giới chuyên môn đánh giá 2 bên có những cơ hội chiến thắng để giành vé vào chung kết giải năm nay.

Trên sân, HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Ban huấn luyện vẫn thận trọng điều chỉnh cầu thủ trẻ của mình qua từng hiệp đấu. Bởi lẽ, đối thủ U18 Indonesia đã chơi với tinh thần cao khiến cho cầu thủ U18 Việt Nam phải vất vả phòng thủ trong nhiều thời điểm quan trọng.

Ván đầu khởi đi với sự cẩn trọng giữa cầu thủ 2 bên. Với đội bóng chuyền nữ U18 Việt Nam, phong độ và khả năng phối hợp chiến thuật của cầu thủ chuyền hai Nguyễn Huyền Trang là chìa khóa tạo nên sức mạnh. Sự tỉnh táo tại các pha phối hợp điều phối bóng của Huyền Trang giúp các đồng đội Ánh Thảo, Thùy Linh, Châm Anh chơi sắc nét ghi điểm đưa đội nhà thắng 25/21.

Tại ván thứ 2, thế trận vẫn tạo ra sự giằng co. Tuy nhiên ở ván này, cầu thủ U18 Indonesia giữ cự ly hàng trước và hàng sau tốt giúp khả năng phòng thủ hiệu quả từ đó giành được chiến thắng với tỷ số 25/21.

Kể từ đây, đội bóng chuyền nữ U18 Việt Nam và U18 Indonesia bám đuổi nhau từng hiệp tiếp theo tạo nên màn so tài hấp dẫn chuyên môn. Ván thứ 3, các tay đập của HLV Ngọc Hoa thắng 25/22 còn tại ván thứ 4, đội U18 Indonesia thắng 25/22. Hai bên cần ván thứ 5 quyết định kết quả chung cuộc. Tại đây, Bùi Thị Ánh Thảo và đồng đội đã thắng đối thủ 15/10.

HLV Ngọc Hoa và các học trò đang chơi tốt tại Thái Lan. Ảnh: THAILANDVOLLEYBALL

Chiến thắng 3-2 tại bán kết đã giúp đội U18 nữ Việt Nam giành quyền vào chung kết. Đối thủ của các tay đập nữ trẻ Việt Nam là đội thắng trong trận U18 Thái Lan gặp U18 Philippines. Chung kết của giải tổ chức vào ngày 28-6.

MINH CHIẾN