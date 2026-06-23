Thầy trò HLV Ngọc Hoa giành thắng lợi ngày khai màn giải U18 Đông Nam Á 2026

Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 bắt đầu diễn ra tại Thái Lan.

Đội trưởng Bùi Thị Ánh Thảo và đồng đội đã có chiến thắng đầu tiên tại giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026. Ảnh: VFV

Sáng ngày 23-6 theo giờ địa phương tại Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã thi đấu trận đầu tại vòng bảng của giải.

Đối thủ U18 Kyrgyzstan là những người đã đọ sức cùng các tay đập nữ trẻ Việt Nam ở trận đầu tại giải. Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Ngọc Hoa và Ban huấn luyện yêu cầu tất cả phải giữ được sự tập trung nhất bởi sự khởi đầu luôn có ý nghĩa quan trọng.

Diễn biến trên sân đã làm hài lòng HLV Ngọc Hoa cùng Ban huấn luyện. Cầu thủ trẻ U18 Việt Nam đã chơi tự tin và có sự áp đảo trong các pha đập bóng tấn công ghi điểm trước đối thủ. Trong cả 3 ván đấu, hàng chắn của đội nữ U18 Việt Nam không gặp khó khăn để hóa giải các pha tấn công của cầu thủ U18 Kyrgyzstan. Khi thi đấu với tâm lý thoải mái và giữ được nhịp phối hợp để áp đảo đối phương, chủ công đội trưởng Bùi Thị Ánh Thảo và đồng đội đã ghi điểm dễ dàng trước đội bạn.

Trong từng ván, các tay đập nữ U18 Việt Nam đã làm tốt đấu pháp qua đó vượt lên giành chiến thắng lần lượt 25/11, 25/5, 25/15. Thắng chung cuộc 3-0, cầu thủ nữ U18 Việt Nam đã khởi đầu hiệu quả tại giải năm nay.

Năm nay, giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 thu hút 8 đội tham dự từ ngày 23-6 tới 28-6. Đây được xem là giải đấu cho các đội bóng khởi động trước khi nhập cuộc tranh tài chính thức giải vô địch U18 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-7 tới 7-7 cũng ở Thái Lan.

Theo chương trình thi đấu, đội nữ U18 Việt Nam sẽ tiếp tục ra sân thi đấu ngày 24-6 gặp đối thủ U18 Philippines.

MINH CHIẾN