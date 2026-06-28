Thua đáng tiếc ở chung kết, U18 nữ Việt Nam nhận ngôi á quân Đông Nam Á 2026

Các tay đập nữ U18 Việt Nam đã tập trung thi đấu trận chung kết nhưng lỡ cơ hội giành ngôi vô địch trước đội chủ nhà U18 Thái Lan.

Cầu thủ nữ U18 Việt Nam đã tập trung phòng thủ chắn bóng trước các tình huống tấn công của chủ nhà U18 Thái Lan. Ảnh: THAILANDVOLLEYBALL

Trận chung kết giải bóng chuyền nữ U18 Đông Nam Á 2026 đã tranh tài tối muộn ngày 28-6. Trong cuộc thi đấu trận đấu cuối cùng, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đọ sức trước chủ nhà U18 Thái Lan.

Trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả Thái Lan có mặt tại nhà thi đấu, các học trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa chơi thận trọng ngay khi nhập cuộc.

Nhằm tìm cơ hội giành điểm số tốt nhất, HLV Ngọc Hoa đã đưa ra sân các gương mặt đang đạt phong độ cao với chủ công đội trưởng Bùi Thị Ánh Thảo, đối chuyền Nguyễn Khánh Linh, chủ công Nguyễn Châm Anh, phụ công Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Thùy Linh và chuyền hai Nguyễn Huyền Trang. Bên kia mành lưới, các cầu thủ U18 Thái Lan vẫn tập trung khả năng tấn công ghi điểm ở 3 mũi đánh chủ lực gồm Natchaya, Parichat và Chamikon.

Ngay tại ván đấu đầu tiên, cầu thủ 2 bên chơi tích cực giành từng điểm số bám đuổi nhau. Đội chủ nhà U18 Thái Lan thể hiện ưu thế sân nhà khi thực hiện được nhiều pha tấn công ghi điểm sắc nét. Dù vậy, các tay đập nữ U18 Việt Nam có không ít cơ hội giành điểm trong nhiều tình huống hàng chắn đối phương mắc lỗi. Dù vậy tại ván này, đội nữ U18 Thái Lan thắng 25/23.

Lấy lại tinh thần trong ván thứ 2, các tay đập nữ U18 Việt Nam chơi mạnh mẽ khiến đội chủ nhà gặp nhiều tình huống phòng thủ chống đỡ. Tuy thế vào thời điểm quyết định, chúng ta không thể giành chiến thắng. Ván đấu kết thúc với tỷ số 29/27 cho đội U18 Thái Lan.

Cầu thủ 2 bên đã tạo nên trận chung kết có chuyên môn cao. Ảnh: THAILANDVOLLEYBALL

Ván thứ 3, một lần nữa cầu thủ nữ U18 Việt Nam chơi bằng hết khả năng chuyên môn của mình. Và cũng thêm một lần nữa, các học trò của HLV Ngọc Hoa để đối thủ vượt qua với tỷ số sít sao 25/23.

Thua chung cuộc 0-3, đội nữ U18 Việt Nam có ngôi á quân tại giải còn U18 Thái Lan giành ngôi vô địch trên sân nhà.

Cầu thủ nữ U18 Việt Nam đã có những trải nghiệm thú vị tại giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026. Ảnh: THAILANDVOLLEYBALL

Với những gì đã thể hiện tại giải đấu, cầu thủ nữ U18 Việt Nam xứng đáng nhận được những lời khen từ giới chuyên môn.

Sau giải, HLV Ngọc Hoa và các cầu thủ tiếp tục ở lại Thái Lan để tham dự giải vô địch U18 châu Á 2026 từ ngày 1-7 tới 7-7.

Tại lễ bế mạc, cầu thủ Lê Thùy Linh nhận danh hiệu cá nhân Phụ công xuất sắc nhất; cầu thủ Nguyễn Huyền Trang nhận danh hiệu Chuyền hai xuất sắc nhất; cầu thủ Nguyễn Khánh Linh nhận danh hiệu Đối chuyền xuất sắc nhất.

MINH CHIẾN