U18 nữ Việt Nam giành chiến thắng đầu tiên ở giải châu Á

Đội nữ U18 Việt Nam đã giành chiến thắng dễ dàng trước U18 Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: AVC

Tối ngày 1-7 theo giờ địa phương tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam ra thi đấu trận đầu tiên gặp U18 Đài Bắc Trung Hoa trong khuôn khổ Bảng D giải vô địch U18 châu Á 2026.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa không muốn cầu thủ gặp nhiều áp lực trong sự khởi đầu tại giải châu Á năm nay. Do vậy, các điều chỉnh của HLV Ngọc Hoa tại từng hiệp đấu đều hướng tới để cầu thủ nữ U18 Việt Nam giữ tinh thần thi đấu tốt nhất.

Trên sân, các cô gái trẻ của bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm tốt điều này. Đội hình tối ưu được ra sân với chủ công Ánh Thảo, Châm Anh, đối chuyền Khánh Linh, phụ công Thùy Linh và chuyền hai Huyền Trang đã thi đấu tự tin trong lần đầu xuất hiện trên sân đấu giải vô địch U18 châu Á 2025. Có thể thấy, sự tự tin và tinh thần hứng khởi trên được tạo ra từ việc các cô gái U18 Việt Nam đã chơi tốt ở giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 diễn ra cách đây chưa lâu.

Trong cả 3 ván đấu, cầu thủ nữ U18 Việt Nam luôn là người dẫn điểm và chiếm ưu thế trước đối thủ. Các miếng phối hợp triển khai từ chuyền hai Huyền Trang đã đưa bóng ra vị trí hai biên giúp Ánh Thảo rồi Khánh Linh tận dụng cơ hội đập bóng tấn công sắc bén. Kết thúc cuộc so tài, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam thắng dễ dàng 3-0 (25/11, 25/20, 25/15) trước U18 Đài Bắc Trung Hoa.

Cầu thủ nữ U18 Việt Nam luôn có các tình huống đập bóng vượt hàng chắn đối phương. Ảnh: AVC

Chiến thắng cùng 3 điểm đầu tiên đã mang lại tinh thần tốt cho toàn đội. Trong ngày tiếp theo, cầu thủ Việt Nam sẽ gặp đối thủ mạnh là U18 Hàn Quốc.

Cùng ngày thi đấu đầu tiên, một số kết quả được chú ý là U18 Nhật Bản thắng 3-0 U18 Indonesia, U18 Hàn Quốc thắng 3-0 U18 Ấn Độ, U18 Philippines thắng 3-1 U18 Iran, U18 Australia thắng 3-0 U18 Uzbekistan, U18 Thái Lan thắng 3-0 U18 Mông Cổ, U18 Trung Quốc thắng 3-0 U18 Kyrgyzstan.

MINH CHIẾN