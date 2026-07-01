Bóng chuyền

Lịch thi đấu vô địch U18 châu Á 2026 ngày 1-7

SGGPO

Hôm nay 1-7, giải bóng chuyền nữ vô địch U18 châu Á 2026 chính thức khai cuộc để các cầu thủ trẻ của châu lục được cơ hội thi đấu khẳng định chuyên môn của mình.

Đội nữ U18 Việt Nam sẽ có trận thi đấu muộn trong ngày đầu tiên tại giải vô địch U18 châu Á 2026. Ảnh: THAILANDVOLLEYBALL
Đội nữ U18 Việt Nam sẽ có trận thi đấu muộn trong ngày đầu tiên tại giải vô địch U18 châu Á 2026. Ảnh: THAILANDVOLLEYBALL

Các sân đấu tại thành phố Nakhon Ratchasima (Thái Lan) sẽ là nơi tổ chức giải vô địch U18 châu Á 2026. Giải năm nay thu hút 16 đội bóng góp mặt tranh tài.

Trước giờ nhập cuộc, Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan đã có buổi lễ khai mạc cũng như chào đón các đội tham dự vào tối ngày 30-6.

Ở ngày 1-7, tất cả các đội bóng tại 4 bảng đấu A, B, C, D lần lượt ra sân thi đấu lượt trận đầu tiên của mình. Trong đó, đội nữ U18 Việt Nam sẽ đọ sức trước đối thủ U18 Đài Bắc Trung Hoa ở khuôn khổ Bảng D.

Đây là giải quốc tế liên tiếp thứ 2 của thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Đội bóng vừa có ngôi á quân giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 tại Thái Lan do vậy tinh thần của đội trưởng chủ công Bùi Thị Ánh Thảo và các đồng đội rất tự tin sẵn sàng thi đấu trước U18 Đài Bắc Trung Hoa. Tuy nhiên, sân chơi châu Á vẫn có sự khác biệt so với Đông Nam Á. Đội nữ U18 Việt Nam giữ mục tiêu giành kết quả chiến thắng nhằm tạo đà khởi đầu thuận lợi. Trận đấu được tổ chức vào lúc 19 giờ trong ngày.

Trong khi đó, đội U18 Philippines và U18 Iran sẽ gặp nhau tại trận đấu sớm của giải, lúc 10 giờ. Cùng thời điểm có cuộc so tài giữa U18 Kazakhstan và U18 Hongkong (Trung Quốc). Tại ngày đầu của giải vô địch U18 châu Á 2026, Ban tổ chức tiến hành thi đấu 8 trận.

Lịch thi đấu ngày 1-7:

10 giờ:

U18 Philippines – U18 Iran (Bảng C);

U18 Kazakhstan – U18 Hongkong (Trung Quốc) (Bảng B)

13 giờ:

U18 Uzbekistan – U18 Australia (Bảng A)

U18 Hàn Quốc – U18 Ấn Độ (Bảng D)

16 giờ:

U18 Nhật Bản – U18 Indonesia (Bảng C)

U18 Trung Quốc – U18 Kyrgyzstan (Bảng B)

19 giờ:

U18 Thái Lan – U18 Mông Cổ (Bảng A)

U18 Đài Bắc Trung Hoa – U18 Việt Nam (Bảng D)

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MINH CHIẾN

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