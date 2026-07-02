Lịch thi đấu vô địch U18 châu Á ngày 2-7

Các đội bóng tiếp tục bước vào lượt trận vòng bảng thứ 2 trong ngày để tìm thêm những cơ hội giành điểm cho mình.

Đội nữ U18 Việt Nam tiếp tục thi đấu lượt trận thứ 2 ở ngày 2-7. Ảnh: AVC

Ngày 2-7 tại Thái Lan, lượt trận thứ 2 tại vòng bảng của 4 bảng đấu tiếp tục tranh tài. Hai trận đấu sớm nhất của ngày là cuộc đọ sức giữa U18 Nhật Bản với U18 Philippines và U18 Kyrgyzstan gặp U18 Kazakhstan. Các trận đấu sẽ diễn ra lúc 10 giờ.

Trong ngày thi đấu, người hâm mộ Việt Nam sẽ chứng kiến trận đấu quan trọng của các học trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa khi gặp đối thủ mạnh là U18 Hàn Quốc. Giới chuyên môn dự báo đây là trận đấu quyết định vị trí nhất bảng giữa 2 đội bóng ở vòng bảng của Bảng D. Khởi đầu của giải, đội U18 Việt Nam và U18 Hàn Quốc cùng có chiến thắng. Vì vậy, tinh thần cầu thủ 2 bên là thoải mái trước khi nhập cuộc.

Sau màn thể hiện chuyên môn để thắng đội U18 Đài Bắc Trung Hoa, các cầu thủ U18 Việt Nam được đánh giá sẽ có những cơ hội của mình. Tuy nhiên, phía trước của giải đấu còn nhiều cuộc so tài quan trọng. Trận đấu giữa đội U18 Việt Nam và U18 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 13 giờ. Người hâm mộ Việt Nam tin tưởng cầu thủ U18 Việt Nam sẽ chơi tốt để có điểm số trong trận này.

Cùng trong ngày, đội U18 Indonesia sẽ thi đấu trước đội U18 Iran trong khi đương kim vô địch U18 Trung Quốc đối đầu với U18 Hongkong (Trung Quốc). Đội chủ nhà U18 Thái Lan sẽ thi đấu trận thứ 2 gặp U18 Australia vào lúc 19 giờ.

Lịch thi đấu ngày 2-7:

10h00:

U18 Nhật Bản – U18 Philippines (Bảng C)

U18 Kyrgyzstan – U18 Kazakhstan (Bảng B)

13h00:

U18 Mông Cổ - U18 Uzbekistan (Bảng A)

U18 Hàn Quốc – U18 VIệt Nam (Bảng D)

16h00:

U18 Indonesia – U18 Iran (Bảng C)

U18 Trung Quốc – U18 Hongkong (Trung Quốc) (Bảng B)

19h00:

U18 Thái Lan – U18 Australia (Bảng A)

U18 Đài Bắc Trung Hoa – U18 Ấn Độ (Bảng D)

MINH CHIẾN