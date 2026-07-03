Bóng chuyền

Lịch thi đấu vô địch U18 châu Á 2026 ngày 3-7

SGGPO

Các đội bóng sẽ thi đấu lượt trận cuối cùng của vòng bảng trong ngày hôm nay để xác định thứ hạng cuối cùng trước khi bước vào lượt đấu phân hạng và loại trực tiếp.

Đội nữ U18 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối tại vòng bảng trong ngày 3-7. Ảnh: AVC
Đội nữ U18 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối tại vòng bảng trong ngày 3-7. Ảnh: AVC

Ngày 3-7, các đội sẽ thi đấu lượt cuối cùng ở vòng bảng của mình. Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ chơi trận cuối ở Bảng A trước đội U18 Ấn Độ. Đây sẽ là trận đấu quyết định thứ hạng chung cuộc trong vòng bảng của đội nữ U18 Việt Nam.

Các tay đập trẻ của Việt Nam vẫn quyết tâm giành được kết quả tốt nhất để có mặt trong 2 vị trí dẫn đầu tại Bảng D sau vòng bảng. Ưu tiên hàng đầu sẽ là phải vượt qua đội U18 Ấn Độ. Trận đấu giữa đội nữ U18 Việt Nam và U18 Ấn Độ được diễn ra lúc 13 giờ trong ngày. Cùng tại Bảng D, đội nữ U18 Hàn Quốc sẽ thi đấu với U18 Đài Bắc Trung Hoa vào tối muộn, lúc 19 giờ.

Ở ngày thi đấu cuối, đội chủ nhà U18 Thái Lan sẽ đọ sức với U18 Uzbekistan còn đội U18 Trung Quốc sẽ thi đấu trước U18 Kazakhstan. Trong ngày tranh tài, 2 trận sớm nhất sẽ diễn ra là U18 Nhật Bản gặp U18 Iran và U18 Hongkong (Trung Quốc) gặp U18 Kyrgyzstan. Cả 2 trận đấu sẽ diễn ra lúc 10 giờ theo giờ địa phương.

Sau vòng bảng, các đội sẽ xác định vị trí cuối cùng qua đó sẽ tiếp tục bước vào thi đấu tứ kết từ ngày 5-7.

Lịch thi đấu ngày 7-3:

10h00:

U18 Nhật Bản – U18 Iran (Bảng C)

U18 Hongkong (Trung Quốc) – U18 Kyrgyzstan (Bảng B)

13h00:

U18 Australia – U18 Mông Cổ (Bảng A)

U18 Ấn Độ - U18 Việt Nam (Bảng D)

16h00:

U18 Philippines – U18 Indonesia (Bảng C)

U18 Trung Quốc – U18 Kazakhstan (Bảng B)

19h00:

U18 Thái Lan – U18 Uzbekistan (Bảng A)

U18 Đài Bắc Trung Hoa – U18 Hàn Quốc (Bảng D)

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MINH CHIẾN

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