Lịch thi đấu vô địch U18 châu Á 2026 ngày 5-7

Sau 1 ngày nghỉ, các đội bóng trở lại thi đấu hôm nay 5-7 và lượt trận tứ kết được người hâm mộ chờ đợi có những cuộc so tài hấp dẫn nhất.

Đội nữ U18 Việt Nam sẽ thi đấu trận tứ kết trong ngày 5-7. Ảnh: AVC

Vòng tứ kết giải vô địch nữ U18 châu Á 2026 sẽ tranh tài tại Thái Lan với 4 cặp đấu quan trọng nhằm xác định các đội sẽ đi tiếp tới bán kết và chung kết.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam sẽ thi đấu trước đối thủ U18 Trung Quốc tại trận tứ kết diễn ra lúc 13 giờ hôm nay.

Đây là trận đấu được nhiều người chú ý bởi đội U18 Trung Quốc đang giữ vai trò đương kim vô địch giải. Ngoài ra, cầu thủ nữ U18 Việt Nam đã thể hiện được phong độ tốt trong vòng bảng nên người hâm mộ kỳ vọng sẽ có một bất ngờ diễn ra về kết quả chuyên môn.

Với HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa, trận tứ kết trước đội nữ U18 Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng vì vậy tất cả cầu thủ sẽ được giữ tinh thần thi đấu cao nhất.

Cùng ngày, đội U18 Nhật Bản sẽ thi đấu tứ kết trước đối thủ U18 Mông Cổ. Trận đấu này tổ chức sớm nhất trong ngày, lúc 10 giờ.

Trong khi đó, đội nữ U18 Hàn Quốc hướng đến tấm vé vào bán kết giải khi sẽ so tài trận tứ kết trước đối thủ U18 Kazakhstan. Trận đấu này diễn ra lúc 16 giờ. Cuộc so tài tứ kết cuối cùng sẽ là trận đấu giữa đội U18 Thái Lan với U18 Indonesia. Chủ nhà U18 Thái Lan được đánh giá có cơ hội vào bán kết bởi đối thủ U18 Indonesia chưa thể tạo ra được bất ngờ ở thời điểm hiện tại.

Lịch thi đấu ngày 5-7:

10h00:

U18 Nhật Bản – U18 Mông Cổ (tứ kết)

U18 Australia – U18 Iran (tranh hạng 9-16)

13h00:

U18 Trung Quốc – U18 Việt Nam (tứ kết)

U18 Đài Bắc Trung Hoa – U18 Kyrgyzstan (tranh hạng 9-16)

16h00:

U18 Hàn Quốc – U18 Kazakhstan (tứ kết)

U18 Hongkong (Trung Quốc) – U18 Ấn Độ (tranh hạng 9-16)

19h00:

U18 Thái Lan – U18 Indonesia (tứ kết)

U18 Philippines – U18 Uzbekistan (tranh hạng 9-16)

MINH CHIẾN