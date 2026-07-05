Để thua đội U18 Trung Quốc, thầy trò HLV Ngọc Hoa lỡ suất bán kết giải U18 châu Á 2026

Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã tìm mọi cơ hội nhằm hiện thực khả năng vào bán kết giải vô địch châu Á 2026 nhưng không thành công.

Ánh Thảo và đồng đội đã chơi nỗ lực tại trận tứ kết. Ảnh: AVC

Chiều ngày 5-7 theo giờ địa phương tại Thái Lan, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các học trò đã thi đấu trận tứ kết trước đội nữ U18 Trung Quốc.

Trước trận đấu, giới chuyên môn dự báo đội nữ U18 Trung Quốc là những người chiếm lợi thế hơn đội nữ U18 Việt Nam bởi họ đang là đương kim vô địch giải đấu.

Nhập cuộc với sự thận trọng, HLV Ngọc Hoa đã yêu cầu các học trò phải đảm bảo được khả năng phòng thủ bước 1 cũng chắn bóng sát lưới hiệu quả nhằm hạn chế khả năng tấn công của cầu thủ U18 Trung Quốc. Ván thứ nhất, cầu thủ nữ U18 Việt Nam thể hiện tinh thần tốt, chơi sòng phẳng trước đối phương. Công bằng để thấy, cầu thủ nữ U18 Việt Nam tạo ra không ít tình huống quyết định ghi điểm chính xác. Tiếc rằng các tay đập U18 Trung Quốc vẫn vượt trội vào phút quyết định nên vượt lên thắng 25/20.

Ván thứ 2, đội bạn chơi áp đảo với các tình huống phát bóng tấn công tập trung làm cầu thủ nữ U18 Việt Nam gặp khó khâu phòng thủ bước 1. Ván này kết thúc với tỷ số 25/19 cho đội nữ U18 Trung Quốc.

Hàng chắn của đội nữ U18 Việt Nam đã tập trung chắn bóng. Ảnh: AVC

Dù vậy, đội trưởng Bùi Thị Ánh Thảo và đồng đội vẫn giữ sự tập trung trở lại ván thứ 3 với quyết tâm cao nhất. Trong ván đấu, các đường phối hợp từ chuyền hai Huyền Trang tạo ra khoảng trống thuận lợi để đồng đội đập bóng ghi điểm chính xác. Chúng ta lấy lại tinh thần với chiến thắng 25/20. Tuy thế ở ván thứ tư, cầu thủ nữ U18 Việt Nam bị hụt hơi về thể lực nên thua 13/25.

Thầy trò HLV Ngọc Hoa đã thua 1-3 tại trận tứ kết và lỡ cơ hội vào bán kết giải năm nay. Điều này cũng đồng nghĩa, chúng ta gần như chắc chắn không có cơ hội tranh suất dự giải vô địch U19 thế giới năm 2027.

MINH CHIẾN