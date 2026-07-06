Đội tuyển U18 nữ Việt Nam lấy lại tinh thần bằng chiến thắng trước U18 Mông Cổ

Cầu thủ nữ U18 Việt Nam đã chơi với tinh thần thoải mái nhất để vượt qua đối thủ U18 Mông Cổ trong lượt đấu phân hạng tại Thái Lan.

Cầu thủ đội nữ U18 Việt Nam đã áp đảo hàng chắn của đối thủ U18 Mông Cổ. Ảnh: AVC

Sáng ngày 6-7 theo giờ địa phương tại Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã thi đấu lượt trận phân hạng từ 5 tới 8 trước đối thủ U18 Mông Cổ.

Một ngày trước đó, cầu thủ trẻ U18 Việt Nam và U18 Mông Cổ đã thua trận tại tứ kết. Tuy nhiên vào trận đấu phân hạng, 2 bên đã giữ sự tập trung nhưng vẫn thể hiện được sự cởi mở.

Tận dụng cơ hội để giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã đưa ra sân nhiều gương mặt trong đội hình dự bị để đối đầu với đội U18 Mông Cổ như Bùi Thị Huyền, Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Mai Quỳnh. Tuy vậy, Ban huấn luyện giữ chuyền hai Nguyễn Huyền Trang thi đấu chính trên sân nhằm tạo sự gắn kết tại các miếng phối hợp chiến thuật.

Cầu thủ U18 Việt Nam giành thêm chiến thắng giá trị cho mình. Ảnh: AVC

Khi được tin tưởng tạo cơ hội thi đấu, các mũi chủ công Mai Quỳnh và Bùi Thị Huyền đã chơi tích cực trước đối thủ U18 Mông Cổ.

Trong cả 3 ván đấu, cầu thủ 2 bên tạo ra nhiều tình huống phối hợp tốt. Tại ván thứ nhất, cầu thủ nữ U18 Việt Nam thắng dễ dáng 25/12.

Tới ván thứ 2, cầu thủ U18 Mông Cổ thi đấu gắn kết hơn và tạo được nhiều pha đập bóng gây khó cho hàng chắn đội U18 Việt Nam. Tuy nhiên, cầu thủ của HLV Ngọc Hoa vẫn giành chiến thắng 25/18. Ván thứ 3, các tay đập của chúng ta hoàn tất trận đấu với thắng lợi 25/22.

Vượt qua đội U18 Mông Cổ với tỷ số 3-0, đội nữ U18 Việt Nam còn trận đấu cuối ở ngày 7-7 để tìm cơ hội giành vị trí hạng 5 chung cuộc.

MINH CHIẾN