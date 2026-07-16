Đội vô địch giải SEA V.Cup 2026 sẽ nhận suất dự AVC Cup năm 2027

Các đội vô địch của từng chặng tại nội dung nam của giải SEA V.Cup 2026 sẽ được suất góp mặt AVC Cup 2027 của bóng chuyền châu Á.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có cơ hội dự AVC Cup 2027 nếu vô địch tại 1 trong 2 chặng giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

Theo quy định mới nhất về chuyên môn, những đội vô địch từng chặng của giải SEA V.Cup 2026 sẽ nhận suất tham dự giải AVC Cup do Liên đoàn bóng chuyền châu Á tổ chức. Trao đổi cùng SGGP vừa qua, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng chia sẻ đã nhận được quy định mới này.

Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang thi đấu chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026 (tiền thân là giải SEA V.League) ở Philippines. Các trận đấu diễn ra từ ngày 15-7 tới 19-7. Sau chặng thứ nhất, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu chặng thứ 2 SEA V.Cup 2026 ở Indonesia từ ngày 22.7 tới 26.7.

Nếu đội tuyển bóng chuyền nam giành được chức vô địch ở 1 trong 2 chặng tại SEA V.Cup 2026, chúng ta sẽ có suất dự AVC Cup 2027.

Kể từ khi tham dự giải đấu này từ năm 2023 đến nay, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chưa từng giành ngôi vô địch. Chúng ta có 2 kết quả tốt nhất là ngôi á quân chặng thứ 2 năm 2023 và á quân chặng thứ 2 năm 2025.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã không được suất tham dự AVC Cup 2026. Ở giải đấu này (tổ chức tại Ấn Độ), đội nam Indonesia đã giành ngôi vô địch. Đại diện của bóng chuyền nam Đông Nam Á được suất dự AVC Cup 2026 chỉ có Thái Lan và Indonesia. Đây cũng là 2 đội từng giành ngôi vô địch mỗi chặng ở giải SEA V.League 2025.

Giải SEA V.Cup 2026 đã thay đổi thể thức thi đấu cũng như nâng số lượng đội lên thành 6. Giải năm nay có các đội góp mặt gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Philippines, Campuchia, Myanmar. Các đội được bốc thăm vào 2 bảng đấu để đánh vòng tròn sau đó chọn 4 đội xuất sắc nhất dự bán kết.

Sau trận đầu để thua trước đối thủ Thái Lan, Ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam đang chuẩn bị chuyên môn và lấy lại tinh thần để tiếp tục thi đấu trước đội Myanmar tại ngày 17-7 của chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026.

MINH CHIẾN