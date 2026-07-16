16 đội bóng sẵn sàng thi đấu giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026

Cầu thủ Phạm Quỳnh Hương sẽ thi đấu cho đội trẻ Binh chủng Thông tin tại giải năm nay. Ảnh: AVC

Giải đấu tiếp tục là sân chơi để cầu thủ trẻ góp mặt thể hiện chuyên môn của mình. Theo đúng quy định, giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia là giải bắt buộc có sự tham dự lực lượng VĐV trẻ từ 16 đội bóng của giải vô địch quốc gia. Quy định để đảm bảo đào tạo huấn luyện chuyên môn đối với VĐV trẻ được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam áp dụng trong nhiều năm qua.

Năm ngoái, đội nữ trẻ Binh chủng Thông tin và nam trẻ Thể Công Tân Cảng đã lên ngôi vô địch giải đấu. Năm nay, 2 đội bóng tiếp tục là ứng viên cho vị trí số 1 của mình. HLV Nguyễn Trọng Linh (Binh chủng Thông tin) từng cho biết ưu tiên hàng đầu của mình là các học trò phải giữ được tinh thần khi ra sân thi đấu. Tuy nhiên, việc có chủ công tuyển thủ quốc gia Phạm Quỳnh Hương trong đội hình nên sức mạnh tấn công của đội nữ trẻ Binh chủng Thông tin rất đáng gờm. Trong khi đó, HLV Nguyễn Thanh Đức (Thể Công Tân Cảng) mang đến Ninh Bình những cầu thủ trẻ tốt nhất, trong đó có 2 đầu tàu là Nguyễn Hữu Trình, Phạm Xuân Sinh, để tự tin bước vào thi đấu trước các đối thủ.

Ở sự bày tỏ của mình, HLV trưởng đội nữ trẻ VTV Bình Điền Long An – ông Nguyễn Quốc Vũ cho biết học trò của mình sẽ chơi với quyết tâm cao nhất ở giải năm nay để hướng đến một kết quả khả quan. Ở đội hình do HLV Nguyễn Quốc Vũ xây dựng, tuyển thủ quốc gia, phụ công Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc sẽ là gương mặt được các đối thủ chú ý trong giải lần này.

Giới chuyên môn cũng hiểu rằng, giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia là sân chơi chuyên môn tích cực giúp các HLV thể hiện tài chỉ đạo chuyên môn. 18 đội bóng đều hướng đến 16 mục tiêu nỗ lực đạt kết quả cao nhất. Tuy vậy, tất cả đều hiểu cơ hội của mình dựa trên lực lượng VĐV sở hữu. Chiều ngược lại, cầu thủ trẻ được đăng ký là những VĐV triển vọng nhưng họ cần là kinh nghiệm để tích lũy. Dù thế, mỗi trận đấu trong giải trẻ luôn mang lại nhiều bài học cho mỗi cầu thủ bóng chuyền nam, nữ Việt Nam.

Đội nữ trẻ VTV Bình Điền Long An quyết tâm giành kết quả cao nhất ở Ninh Bình năm nay. Ảnh: VTVBĐLA

Giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia vẫn giữ sự khác biệt so với giải vô địch trẻ quốc gia và vô địch U23 quốc gia. Theo điều lệ, Ban tổ chức cho phép mỗi đội được chuyển nhượng tối đa 2 VĐV trong nước. Đồng thời, các đội nữ được bổ sung 2 cầu thủ U22 còn các đội nam được bổ sung 2 cầu thủ U23 vào lực lượng thi đấu chính thức. Với điều lệ này, các đội bóng đều tập trung để có lực lượng tốt nhất nhằm đạt kết quả cao về thành tích.

Giải năm nay, một số đội bóng tiếp tục có trong đội hình một số gương mặt từng tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 nhưng còn đủ tuổi tham dự giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026. Họ sẽ là những ngôi sao tạo tới sự quan tâm của người hâm mộ đối với giải đấu.

Giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026 tranh tài tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình từ ngày 17-7 tới 28-7. 8 đội trẻ nam dự giải gồm Thể Công Tân Cảng (đương kim vô địch), Biên Phòng MB, Ninh Bình, Công an TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa, TPHCM. 8 đội trẻ nữ dự giải gồm Binh chủng Thông tin (đương kim vô địch), Hóa chất Đức Giang, Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nội, Ngân hàng Công Thương.

MINH CHIẾN