Bơi lội Việt Nam tin vào tương lai

Khoảng 3 tháng nữa, đội tuyển bơi lội Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục SEA Games 33 ở Thái Lan. Không chỉ phấn đấu vì mục tiêu thành tích, đây còn là cơ hội để đội tuyển đánh giá lại thực lực, định hướng kế hoạch tương lai vươn đến đấu trường thế giới.

Thận trọng cho SEA Games 33

Thời điểm 2 năm trước, đội tuyển bơi Việt Nam giành 7 HCV để xếp vị trí thứ 2 toàn đoàn (sau tuyển Singapore) tại SEA Games 32 ở Campuchia. Đánh giá về kết quả, ban huấn luyện nhìn nhận, từng tuyển thủ đã rất nỗ lực trong khả năng của mình, tuy nhiên họ vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra ban đầu là 8 HCV. Do đó, đối với SEA Games 33 sắp diễn ra, đội tuyển cần cẩn trọng hơn trong việc tính toán mục tiêu đặt ra, nhằm đảm bảo chiến thuật chuẩn bị trong giai đoạn rà soát lực lượng.

Hiện tại, đội tuyển bơi Việt Nam được chia thành từng nhóm chuyên môn ở các điểm tập luyện tại TPHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ với những gương mặt quen thuộc như: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền…

Đáng chú ý, chuyên gia người Brazil Gustavo đã chính thức tham gia vào ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam, tập trung cho công tác nâng cao chỉ số chuyên môn của nhóm kình ngư trọng điểm, theo chương trình dài hơi hơn chứ không mang tính thời điểm như một số chuyên gia nước ngoài khi trước.

Bà Lê Thanh Huyền, phụ trách bộ môn bơi (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) từng chia sẻ: “Đấu trường SEA Games 33 với nhiều thử thách phía trước. Các quốc gia khác có sự đầu tư nhiều hơn trong công tác chuyên môn, do đó đội tuyển Việt Nam phải rất cẩn trọng trong quá trình chuẩn bị. Với kế hoạch chuyên môn trong năm 2025, ngoài những giải trong nước, các vận động viên (VĐV) còn được tham dự một số giải quốc tế để có cảm giác thi đấu thực tiễn”.

Hồi tháng 7 vừa qua, đội tuyển Việt Nam có cơ hội tham dự giải Vô địch bơi thế giới 2025 (Singapore) với 4 gương mặt: Huy Hoàng, Thanh Bảo, Quang Thuấn và Mỹ Tiên. Trong số này, nữ kình ngư Mỹ Tiên tạo ấn tượng mạnh với giới chuyên môn cùng thông số 2 phút 16 giây 96, thành tích tốt nhất từ trước đến nay của cô ở nội dung 200m hỗn hợp.

Nguyễn Huy Hoàng được kỳ vọng giành HCV cho tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Vũ (đội tuyển bơi Việt Nam) cho hay, tại SEA Games 33, dự báo các VĐV nam vẫn có khả năng tranh chấp HCV cá nhân một số nội dung. Niềm tin của đội tuyển bơi Việt Nam vẫn đặt vào nhóm chủ lực: Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo, Đỗ Ngọc Vinh... Bên cạnh đó, một số gương mặt trẻ xuất sắc như Quang Thuấn hay Lương Jeremie Loic Nino cũng được kỳ vọng gia tăng thành tích tại đấu trường này. Ban huấn luyện thường xuyên kiểm tra thông số để nắm bắt và điều chỉnh kế hoạch tập luyện dành cho tuyển thủ.

Tìm giải pháp đột phá

Bên cạnh trọng trách tại SEA Games 33, đội tuyển bơi Việt Nam còn lấy đó làm kỳ “sát hạch” lực lượng, điều chỉnh chiến lược cho những sân chơi lớn hơn như Asiad hay Olympic. Theo chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh, dù đạt kết quả tốt tại sân chơi khu vực, song bơi Việt Nam không thể chủ quan, bởi khi nhìn ra các quốc gia khác như Thái Lan, Philippines…, họ đều có sự đầu tư rất lớn cho các VĐV.

Hiện tại, tuyển thủ bơi Việt Nam vẫn đủ trình độ giành HCV SEA Games 33 ở một số nội dung. Tuy nhiên nếu muốn đạt mục tiêu cao hơn như giành huy chương tại Asiad 2026 hoặc giành vé dự Olympic 2028, thì bơi Việt Nam cần phải tập trung đưa VĐV trẻ có chuyên môn tốt đi thi đấu, tập huấn dài hạn ở nước ngoài, nâng cao thành tích.

Nhìn lại chiến lược phát triển suốt thời gian qua, giới chức chuyên môn đã từng có tham vọng lớn khi đầu tư cho Nguyễn Thị Ánh Viên tập huấn dài hạn ở Mỹ. Tuy nhiên, nữ VĐV sau đó không vượt lên được thành tích châu Á và xa hơn nữa. Còn ở thời điểm hiện tại, bơi Việt Nam đang sở hữu lứa VĐV tài năng như: Quang Thuấn, Mỹ Tiên, Thúy Hiền, Phạm Thị Vân, Mai Trần Tuấn Anh, Lê Huỳnh Tú Uyên... Lúc này, những người làm chuyên môn cần xác định rõ, nhóm VĐV nào chỉ đủ hướng tới đấu trường SEA Games, nhóm nào có triển vọng cho Asiad và Olympic để có kế hoạch đầu tư phù hợp, tránh dàn trải.

Đã đến lúc bơi Việt Nam cần sự đột phá trong đầu tư, cũng như xây dựng một lộ trình đào tạo dài hạn cho các VĐV trẻ. Việc phát hiện sớm các tài năng và đưa họ vào những chương trình huấn luyện chuyên nghiệp từ nhỏ sẽ giúp Việt Nam có thêm lực lượng kế cận cho các đấu trường lớn.

Ở SEA Games 33, Nguyễn Huy Hoàng vẫn là cái tên chủ lực của đội tuyển bơi Việt Nam. Thời gian qua, nam VĐV tập luyện trong môi trường khép kín để đảm bảo thông số thành tích từ chuyên gia và ban huấn luyện. Trong thành tích cá nhân, Huy Hoàng đã giành được tổng 11 HCV qua 4 kỳ SEA Games (29, 30, 31, 32) mà anh góp mặt. Và nếu phong độ ổn định ở kỳ đại hội sắp tới, anh sẽ là kình ngư nam đầu tiên của Việt Nam có HCV tại 5 kỳ SEA Games liên tiếp.

NGUYỄN ANH