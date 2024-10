Bơi lội TPHCM gây ấn tượng ở giải Vô địch quốc gia

Đội bơi TPHCM xếp nhất toàn đoàn giải vô địch quốc gia 2024. Ảnh: VASA

Hai từ “cảm xúc” đó là những gì người làm bơi của TPHCM chia sẻ sau khi giải vô địch quốc gia 2024 khép lại những nội dung cuối cùng vào tối ngày 15-10 trên hồ bơi tại Câu lạc bộ bơi lặn Đà Nẵng. Sau 10 năm, bây giờ các gương mặt của bơi TPHCM cảm nhận được thi vị của những nhà vô địch chung cuộc bởi trước đó đường đua xanh đã được thống trị bởi VĐV bơi rất mạnh từ thể thao Quân đội.

15 HCV, 9 HCB, 9 HCĐ là kết quả chung cuộc của đội bơi TPHCM từ đó giúp các kình ngư chiến thắng ở vị trí số 1 toàn đoàn. Ngay sau khi có kết quả chung cuộc, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT TPHCM Lý Đại Nghĩa bày tỏ cảm xúc: “Bơi lội TPHCM đã trỗi dậy sau 10 năm chờ đợi... Một đêm khó ngủ cùng niềm vui này”.

Trước khi giải vô địch quốc gia 2024 khởi tranh, giới chuyên môn sớm dự báo tính hấp dẫn trên đường đua xanh sẽ không thiếu bởi các tuyển thủ hàng đầu Việt Nam đều tham dự. Năm nay, bơi Việt Nam chỉ dự đấu trường lớn nhất là Olympic Paris (Pháp) 2024 (với 2 tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng – Quảng Bình; Võ Thị Mỹ Tiên – Long An). Trong thời điểm giải bơi vô địch quốc gia 2024 tổ chức, không tuyển thủ nào thi đấu ở nước ngoài vì thế sự có mặt của họ để chứng tỏ từng cuộc cạnh tranh là sòng phẳng.

Thành công của bơi TPHCM để xếp số 1 giải vô địch quốc gia 2024 được tổng hòa từ nhiều yếu tố. Trên hết thành tích được ghi nhận ở sự nỗ lực của các VĐV, họ quyết tâm giành kết quả cao nhất trong nội dung của mình. Lần lượt những cái tên như Lương Jeremie, Trần Duy Khôi, Nguyễn Diệp Phương Trâm khẳng định chuyên môn để đạt HCV tại nội dung cá nhân đã thi đấu vô địch quốc gia 2024.

Sự thú vị và bất ngờ nhất trong đội hình bơi TPHCM ở giải vô địch quốc gia 2024 là VĐV trẻ Nguyễn Kha Nhi. Ở tuổi 16, Kha Nhi vượt nhiều tên tuổi để giành chiến thắng ở chung kết 200m tự do nữ giành HCV cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu thành tích cao của mình ở giải vô địch quốc gia.

Dĩ nhiên, sức mạnh của bơi TPHCM không nằm ở cá nhân mà còn tổng hòa trong các nội dung tiếp sức. Thống kê cho thấy tại giải bơi vô địch quốc gia 2024, đội bơi TPHCM có kết quả vượt trội với 5HCV trong các nội dung tiếp sức (4x100 tự do nam-nữ phối hợp; phá kỷ lục quốc gia; 4x100m hỗn hợp nam-nữ phối hợp, phá kỷ lục quốc gia; 4x100m hỗn hợp nữ, phá kỷ lục quốc gia; 4x100m tự do nam; 4x100m tự do nữ, phá kỷ lục quốc gia). Đây là ưu thế để bơi TPHCM vượt lên trên các đối thủ. “Các đội có kết quả tốt trong nội dung tiếp sức luôn chiếm ưu thế do nhóm nội dung tiếp sức quyết định đáng kể tới thứ hạng chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương”, đại diện bộ phận chuyên môn giải bơi vô địch quốc gia 2024 chia sẻ tại ngày cuối tranh tài.

Nguyễn Diệp Phương Trâm có kết quả tốt trong một số nội dung cá nhân tại giải vô địch quốc gia 2024. Ảnh: VASA

Bơi TPHCM thành công với kết quả ở giải vô địch quốc gia 2024 là điểm mừng chung cho người làm thể thao thành phố. Dẫu vậy, bài toán thực tế rằng trong các nhà vô địch thì đội bơi TPHCM sẽ có bao nhiêu gương mặt được tập trung đội tuyển quốc gia. Tại 2 kỳ SEA Games 31, SEA Games 32, tuyển thủ Lương Jeremie là gương mặt của bơi TPHCM trong đội tuyển quốc gia thi đấu để đạt huy chương. Thể thao Việt Nam và đội tuyển bơi quốc gia đã bắt đầu những xây dựng kế hoạch cho SEA Games 33-2025. Bơi TPHCM chắc chắn không thiếu gương mặt có chuyên môn tốt nhưng để đủ sức giành huy chương ở SEA Games lại là bài toán rất khác.

MINH CHIẾN