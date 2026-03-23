Hôm nay 23-3 là ngày kết thúc giải đấu được tổ chức tại Ninh Bình và khán giả sẽ được chứng kiến 2 trận chung kết nam, nữ quan trọng.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu chung kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 vào chiều ngày 23-3. Ảnh: VTVBĐLA

Giới chuyên môn dự báo 2 trận chung kết Biên Phòng MB – Ninh Bình (nam) và VTV Bình Điền Long An – Ngân hàng Công Thương (nữ) của giải năm nay sẽ tiếp tục làm nên những cuộc so tài thú vị.

Năm nay, thầy trò HLV Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) được dự báo đã đến rất gần với ngôi vô địch. Họ không thành công ở giải đấu này vào năm ngoái nhưng năm nay, các cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã thi đấu tập trung hơn để giành kết quả quan trọng. Đối thủ Ngân hàng Công Thương của VTV Bình Điền Long An là bất ngờ lớn tại Ninh Bình năm nay. Trước giải đấu, thầy trò HLV Lê Văn Dũng không được đánh giá cao. Dù vậy, họ lần lượt loại các đội bóng mạnh như Hà Nội, Binh chủng Thông tin để tiến vào chung kết đầy hiệu quả. Trận chung kết nữ của giải sẽ diễn ra lúc 16 giờ.

Trong khi đó, lần thứ 5 liên tiếp tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền, Biên Phòng MB và Ninh Bình gặp nhau ở trận chung kết nam. Khán giả chủ nhà sẽ tập trung cổ vũ cho thầy trò HLV Bùi Trung Thảo bởi tất cả kỳ vọng cúp vô địch sẽ ở lại Ninh Bình.

Năm ngoái, thầy trò HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) đã thắng tại chung kết, đoạt cúp vô địch. Năm nay, đội bóng không có ngoại binh tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 nhưng vẫn giữ được bộ khung ổn định. Trận chung kết nam sẽ tổ chức vào lúc 20 giờ 15.

Lịch thi đấu chung kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026:

Ngày 23-3

14 giờ 00: Binh chủng Thông tin – Ninh Bình (Tranh hạng 3, nữ)

16 giờ 00: VTV Bình Điền Long An – Ngân hàng Công Thương (Chung kết nữ)

18 giờ 00: Công an TPHCM – Hà Nội (Tranh hạng 3, nam)

20 giờ 15: Biên Phòng MB – Ninh Bình (Chung kết nam)

MINH CHIẾN