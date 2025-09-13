Cầu thủ Đặng Thị Hồng sẽ được tạo điều kiện nếu theo học Đại học chuyên ngành thể thao

Cầu thủ Đặng Thị Hồng có thể theo học Đại học chuyên ngành thể thao trong thời gian sớm nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Qua tìm hiểu, cầu thủ Đặng Thị Hồng đang có ý định sẽ theo học đại học chuyên ngành thể thao. Trước mắt, có thể cầu thủ tìm hiểu chương trình đào tạo tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường đã chia sẻ: “Khi trao đổi riêng, Đặng Thị Hồng cho biết nguyện vọng cá nhân muốn học tập tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Chúng tôi nắm bắt được phần nào mong muốn của VĐV”.

Các đơn vị sẽ tạo điều kiện trong khả năng của mình để cầu thủ Đặng Thị Hồng có cơ hội học tập theo nguyện vọng. Tuy nhiên, phía trước là hành trình dài về chương trình học tập nên Đặng Thị Hồng sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ cho bản thân. Đồng thời, đơn vị nào sẽ hỗ trợ trả học phí hay cá nhân cầu thủ tự chi trả là điều được nhiều người quan tâm.

Hiện tại, Đặng Thị Hồng do đơn vị Thái Nguyên quản lý. Cầu thủ này đã thi đấu giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025 cùng đội Ngân hàng Công Thương. Cầu thủ đã tham dự đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền trẻ U21 Việt Nam giai đoạn đầu năm 2025.

Tại phiên họp Ban chấp hành ngày 11-9 vừa qua, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã thông qua việc kiểm tra tư cách VĐV tham gia giải đấu trong nước và quốc gia có nội dung: “Các giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và các câu lạc bộ, các VĐV tham gia đều được đăng ký trong hệ thống của FIVB. Do đó, các VĐV không đủ điều kiện được FIVB xác định sẽ không được thi đấu tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho đến khi có quyết định khác.

Việc xác định rối loạn giới tính cho VĐV để tham gia các giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của Việt Nam sẽ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của FIVB, các đơn vị chức năng và các điều kiện đảm bảo tính chính xác cho việc xác định này, được thực hiện bắt đầu từ năm 2026”.

Cũng ở phiên họp này, trường hợp cầu thủ Đặng Thị Hồng sẽ không được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho phép tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 và các giải đấu chính thức trong hệ thống ở thời gian tới.

Tại giải vô địch U21 thế giới 2025 ở Indonesia (tháng 7-2025), sau khi đội bóng chuyền trẻ U21 Việt Nam thi đấu 4 trận vòng bảng, FIVB đã thực hiện kiểm tra cầu thủ của Việt Nam và công bố thông báo có 1 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Sau thông báo trên, cầu thủ Đặng Thị Hồng đã không tham dự các trận còn lại của đội bóng tại giải.

MINH CHIẾN