Đội tuyển muay Việt Nam giành 4 HCV giải vô địch trẻ thế giới 2025

Đội muay Việt Nam tại giải vô địch trẻ thế giới 2025. Ảnh: LÊ NA

“VĐV đã thi đấu với nỗ lực giành thành tích tốt nhất. Các gương mặt trẻ của muay Việt Nam đạt được kết quả huy chương mà ban huấn luyện đề ra”, lãnh đội muay Việt Nam tại giải – bà Từ Thị Lê Na trao đổi.

Kết thúc ngày tranh tài cuối cùng 19-9, đội muay Việt Nam giành 4 HCV, 8 HCB, 6 HCĐ. Các tấm HCV của Việt Nam có từ thành tích thi đấu của Bùi Ngọc Huyền (60kg nữ, 11-13 tuổi), Bành Thế Minh (wai kru, 14-15 tuổi), Đình Văn Đức Anh/Mai Tuấn Huy (mai muay, 14-15 tuổi) và Hà Bảo Ngọc/Mê Thị Vân (mai muay, 14-15 tuổi).

Các ngôi á quân của võ sĩ Việt Nam có từ kết quả của Trần Huỳnh An Nhiên (44kg nam, wai kru nhóm tuổi 10-11), Đặng Văn Phong (wai kru, 16-17 tuổi), Mê Thị Vân (38kg nữ, 14-15 tuổi), Bành Thế Minh (45kg nam, 14-15 tuổi), Hà Bảo Ngọc (40kg nam, 14-15 tuổi), Phạm Tấn Vàng (91kg nam, 16-17 tuổi) và Vũ Ngọc Trang/Đinh Quỳnh Nga (mai muay, 16-17 tuổi).

Giải năm nay có hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Lực lượng VĐV trẻ của Việt Nam gồm nhiều võ sĩ tiềm năng đã được tuyển chọn kỹ lưỡng tham gia thi đấu. Trước khi góp mặt giải đấu tại UAE, một số gương mặt đã tham dự giải vô địch trẻ và vô địch đồng đội Đông Nam Á 2025 mới đây tại Malaysia và đạt các kết quả HCV khích lệ.

MINH CHIẾN