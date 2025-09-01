Đội muay Việt Nam giành 8 HCV giải vô địch đồng đội và vô địch trẻ Đông Nam Á 2025

Các võ sĩ muay Việt Nam đã có kết quả khích lệ tại giải vô địch đồng đội và vô địch trẻ Đông Nam Á lần thứ nhất tổ chức.

Đội muay trẻ Việt Nam giành thành tích tại Malaysia. Ảnh: DUY NHẤT

Năm nay, Malaysia là chủ nhà giải đấu. Lần đầu tiên, chương trình tranh tài vô địch đồng đội và vô địch trẻ dành cho các võ sĩ muay tại Đông Nam Á được tổ chức thu hút đông đảo các đội trong khu vực tham dự. Giải bế mạc tối ngày 31-8.

Các võ sĩ đại diện cho đội muay trẻ Việt Nam đã giành 8 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ. Thành tích HCV có được từ kết quả thi đấu của Mê Thị Vân (40kg, 14-15 tuổi nữ), Lê Phát Lộc (65kg, 16-17 tuổi nam), Chu Hoàng Phi Long (45kg, 12-13 tuổi nam), Sa Thị Ngọc Khuê (55kg, 12-13 tuổi nữ), Hà Quỳnh Hương (50kg, 14-15 tuổi nữ), Mê Thị Vân (HCV waikru, 14-15 tuổi nữ), Trần Nguyên Lộc (HCV waikru, 17-40 tuổi nam) và Trần Nguyên Lộc/Nguyễn Tử Minh Hiếu (HCV maimuay, 17-40 tuổi nam).

Ngoài ra, chúng ta giành được tấm HCB đồng đội với các võ sĩ Hoàng Khánh Linh/Nguyễn Thị Ngọc Lan/Bành Thế Minh/Nguyễn Xuân An Duy/Hoàng Quang Long/Trần Nguyên Lộc/Nguyễn Tử Minh Hiếu. Nhóm tuyển thủ trẻ Trần Huỳnh An Nhiên (10-11 tuổi nam), Ngô Đức Thịnh (12-13 tuổi nam), Kiều Nguyễn Ngọc Ánh (12-13 tuổi nữ), Trần Huỳnh An Nhiên (10-13 tuổi nam) đã đạt HCĐ. Ban huấn luyện đội muay trẻ Việt Nam cho biết chương trình thi đấu đã giúp các VĐV trẻ Việt Nam gia tăng được chuyên môn, trong đó có sự cọ xát với nhiều VĐV của khu vực. Năm nay, giải tổ chức thi đấu trên võ đài mở đặt tại khu thương mại Paradigm Mall PJ (Malaysia) để có sự cổ vũ trực tiếp từ khán giả.

MINH CHIẾN