Lời cảnh báo từ trọng tài

Ngay ở trận mở màn giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi vào rạng sáng 12-6, tính tranh đua đã tỏ ra quyết liệt, trọng tài đã phải 3 lần rút thẻ đỏ, trong đó có 2 thẻ phạt cầu thủ Nam Phi, đội thua 0-2 chung cuộc.

Những tình huống phạm lỗi nguy hiểm sẽ bị trọng tài xử phạt nghiêm khắc.

“Đây không chỉ là trận thua về chuyên môn, mà Nam Phi cho thấy có vấn đề ở khâu chuẩn bị cho giải đấu tầm cỡ này. Một thời gian dài mới trở lại đấu trường World Cup, gặp ngay đội chủ nhà ở trận ra quân và lại bị dẫn bàn sớm đã làm cho tinh thần của cầu thủ Nam Phi mất phương hướng”, chuyên gia Đoàn Minh Xương bình luận.

Theo ông, khi tâm lý thi đấu bị dao động và sức ép từ đội chủ nhà ngày càng lớn, đội tuyển Nam Phi càng để lộ những hạn chế. Bên cạnh đó, đối với công tác trọng tài, việc rút 3 thẻ đỏ ở trận khai mạc không chỉ lập kỷ lục từ trước đến nay mà còn là lời cảnh báo đến với 48 đội dự giải từ sự cương quyết và nghiêm khắc của các “Vua sân cỏ”.

“Trước ngày vào giải, FIFA có những điều chỉnh về luật nhằm làm cho các trận đấu hấp dẫn hơn, lôi cuốn hơn, cũng như ít có thời gian “bóng chết”. Trong đó có vấn đề tránh tối đa tình trạng câu giờ, như cầu thủ cầm bóng ném biên chỉ có thời gian 5 giây để thực hiện, thủ môn cũng chỉ có thời gian 8 giây cầm bóng trước khi phát đi.

Việc trọng tài nghiêm khắc và thẳng tay xử lý những tình huống phạm lỗi, nhất là những pha bóng có thể dẫn đến bàn thắng chính là thông điệp gửi đến các đội. Ngoài việc trọng tài được chỉ đạo xử lý mạnh tay cùng với công nghệ VAR hỗ trợ, World Cup 2026 hy vọng sẽ tăng sự hấp dẫn, tính cạnh tranh cao của giải đấu”, ông Đoàn Minh Xương nhấn mạnh.

QUỐC CƯỜNG