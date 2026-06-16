World Cup 2026 chỉ thực sự bắt đầu từ vòng knock-out

Qua những trận đấu từ đầu giải đến nay đã xuất hiện nhiều trận có sự chênh lệch về đẳng cấp như Mỹ thắng Paraguay 4-1, Thụy Điển - Tunisia 5-1 hay Đức thắng đậm đến 7-1 trước Curacao. Đó cũng là những tỷ số không bất ngờ mà sắp đến khả năng vẫn còn nữa.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương

Đó là khi Haiti, Congo, Panama… nhập cuộc thì thêm những trận đấu có tỷ số khả năng cách biệt tiếp tục kéo dài. Điều đó cũng không quá bất ngờ khi FIFA chủ động nâng số đội tham dự Vòng chung kết từ 32 lên 48 đội. Đó là nguyên nhân chính tạo nên những trận đấu có “cơn mưa bàn thắng” đến từ sớm.

Việc mở rộng số đội cũng có hai mặt. Ngoài việc có những trận chênh lệch đẳng cấp như trên thì sẽ giúp FIFA có thêm nguồn thu, động lực cho nhiều quốc gia còn những hạn chế mà khó hy vọng góp mặt vào những ngày hội của bóng đá thế giới này. Đó cũng là tầm nhìn, hướng đi hợp lý từ FIFA để tạo nên những cú hích cho sự phát triển bóng đá toàn cầu cũng như kết hợp với kinh tế khi có thêm nhiều trận đấu.

Theo tôi thì giai đoạn vòng bảng như là sàng lọc đợt 1, những đội yếu lắm thì mới dừng bước từ vòng này. Sang vòng 1/32 sẽ tiếp tục thêm những trận chênh lệch nữa. Đến vòng 1/6 thì mới hy vọng chứng kiến những trận cân tài cân sức, khi ấy World Cup mới thực sự bắt đấu.

Hàn Quốc khởi đầu ấn tượng trước CH Czech.

Các đội châu Á đã có màn khởi đầu thật ấn tượng từ chiến thắng của Hàn Quốc, Australia hay những trận hòa của Nhật Bản và Qatar. Nhưng diễn biến từ những trận đấu ấy thì tôi cũng chỉ có niềm tin vào Nhật Bản và Hàn Quốc, những đội đủ sức lực để hy vọng tiến xa. Còn với Qatar và Australia thì chưa nói trước được điều gì. Qatar có chút may mắn để cầm hòa Thụy Sĩ trong trận đấu mà mọi thông số đại diện châu Âu đều lấn lướt. Còn Australia chưa quá vượt trội so với Thổ Nhĩ Kỳ khi đối phương bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.

Ngoài Nhật Bản và Hàn Quốc đã tạo ấn tượng ở trận ra quân, đội bóng đến từ châu Phi là Morocco cũng gây choáng qua trận hòa 1-1 trước Brazil. Diễn biến trận đấu cho thấy họ không hề bị lép vế, lối chơi phòng ngự chặt chẽ và chuyển trạng thái rất uyển chuyển, đầy tính chủ động mà nhiều thời điểm tạo khó khăn cho đối phương.

Uruguay cũng là gương mặt rất đáng được mong chờ, họ đã thay đổi hẳn từ khi điều chỉnh ghế HLV trưởng vào năm 2023. Ở vòng loại, đoàn quân của HLV Bielsa từng thắng cả Brazil lẫn Argentina thì quả thực họ rất đáng gờm. Một kỳ World Cup 2026 dự báo nhiều nét mới và hấp dẫn đã nhập cuộc. Chỉ là khúc dạo đầu nhưng nhiều hứa hẹn đang chờ đón

ĐOÀN MINH XƯƠNG