Morocco là “thuốc thử liều cao” cho tham vọng của Brazil

Tôi cho rằng trận hòa Morocco là một “thuốc thử liều cao” đối với Brazil ở thời điểm hiện tại. Morocco không còn là một đội bóng tạo bất ngờ như World Cup 2022 mà đã trở thành một tập thể có bản sắc chiến thuật rõ ràng. Họ tổ chức phòng ngự rất tốt, duy trì cự ly đội hình hợp lý, chuyển đổi trạng thái nhanh và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống phản công.

Đương kim vô địch châu Phi Morocco đã gây nhiều khó khăn cho Brazil ở trận ra quân.

Vì vậy, việc Brazil gặp khó khăn trước Morocco là điều hoàn toàn có thể lý giải về mặt chuyên môn. Qua trận đấu này, Brazil bộc lộ một số vấn đề đáng chú ý. Thứ nhất là khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến chưa thực sự hiệu quả. Brazil cầm bóng nhiều nhưng chưa tạo ra được sự áp đảo về thế trận. Thứ hai là chất lượng trong các thời điểm chuyển đổi trạng thái, đặc biệt khi mất bóng, chưa đạt yêu cầu của một ứng cử viên vô địch. Ngoài ra, khả năng tạo đột biến của Brazil hiện nay đang phụ thuộc khá nhiều vào những cá nhân như Vinícius Júnior.

Tuy nhiên, tôi cho rằng kết quả hòa ở trận mở màn chưa phải là điều quá tiêu cực. Ngược lại, nó giúp HLV Carlo Ancelotti nhìn rõ hơn những hạn chế của đội bóng ngay từ đầu giải. World Cup là một hành trình dài và những đội vô địch thường không đạt trạng thái tốt nhất ngay ở trận đấu đầu tiên. Brazil hiện nay không còn sở hữu quá nhiều siêu sao có khả năng định đoạt trận đấu như các thế hệ trước. Đây là thực tế không chỉ riêng Brazil mà phản ánh xu hướng phát triển chung của bóng đá thế giới, nơi tính tổ chức tập thể ngày càng được đề cao.

HLV Đinh Hồng Vinh.

Vì vậy, thành công của Brazil tại World Cup lần này sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng xây dựng một hệ thống vận hành hiệu quả hơn là chỉ dựa vào những khoảnh khắc xuất thần của các cá nhân. Với kinh nghiệm và đẳng cấp của HLV Carlo Ancelotti, tôi tin ông đủ khả năng đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Điều quan trọng là Brazil phải cải thiện khả năng kiểm soát khu trung tuyến, nâng cao chất lượng chuyển đổi trạng thái và tạo ra nhiều phương án tấn công đa dạng hơn.

Nếu làm được điều đó, Brazil vẫn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

ĐINH HỒNG VINH