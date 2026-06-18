Ronaldo chưa “trả lời” Messi, chuyện không bất ngờ

Cuối cùng thì một loạt ngôi sao kịp khai hỏa ở lượt trận đầu tiên như Haaland, Mbappe, Messi, Harry Kane, thậm chí “lão tướng” Messi còn lập cú hattrick ở tuổi 39. Ở chiều ngược lại, Ronaldo đã… tịt ngòi trong trận ra quân cùng Bồ Đào Nha khi để CHDC Congo cầm hòa 1-1.

HLV Bùi Đoàn Quang Huy. Ảnh: NVCC

Nhiều người tỏ ra thất vọng, nhưng theo tôi thì không quá bất ngờ. Để kỳ vọng 1 chân sút ở tuổi 41 gánh team, vừa làm thủ lĩnh trong lối chơi lẫn ghi bàn thì thực sự vượt khả năng với Ronaldo. Thực lực của Bồ Đào Nha không quá mạnh, không có nhiều tay săn bàn được kỳ vọng sẽ tạo sự khác biệt trên hàng công, đó là chưa nói đến tầm ảnh hưởng của Ronaldo lên lối chơi của Bồ Đào Nha là không nhỏ.

Thế nên khi đối đầu cùng hàng hậu vệ có thể lực, kỷ luật chiến thuật tốt để tổ chức đeo bám, phá lối chơi thì việc Ronaldo trở nên lạc lỏng cũng không là điều lạ. Có thống kê cả trận Bồ Đào Nha chỉ tung 7 cú sút về phía khung thành đối phương cho thấy sự bế tắc của hệ thống tấn công của Bồ Đào Nha.

Ronaldo có trận ra quân đầy thất vọng

Với Ronaldo, đầu tàu trên hàng công của Bồ Đào Nha cũng chỉ thực hiện được 3 cú sút cầu môn. Lối đá của Ronaldo thiên về việc dùng sức, và một khi mà tuổi tác càng cao thì đôi chân càng nặng nề, khó xoay trở trước sức trẻ, thể lực tốt của các hậu vệ CHDC Congo. Ngoài ra, CHDC Congo đã hạn chế thấp nhất việc bị phạt ở gần vòng 16m50, đó là sở trường của Ronaldo.

Người hâm mộ kỳ vọng vào Ronaldo bởi cú khởi đầu thật ngọt ngào từ Messi thực tế sân sân cỏ không như ý muốn. Xung quanh Ronaldo không có những vệ tinh đậm chất kỹ thuật, linh hoạt như Messi ở Argentina hay Mbappe ở Pháp. Sức công phá không mạnh, đường tấn công không có tính bất ngờ, sắc nét nên việc dễ bị phong tỏa trong trận ra quân cũng không là điều lạ.

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