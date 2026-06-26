Đức và Hà Lan tập hợp nhiều cá nhân có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu

Sau vòng bảng, Đức và Hà Lan đều cho thấy hình ảnh của những đội bóng lớn. Đức nổi bật với lối chơi hiện đại, pressing mạnh và khả năng kiểm soát không gian; Hà Lan lại gây ấn tượng bởi sự cân bằng, tính kỷ luật và hiệu quả trong chuyển đổi trạng thái.

Nếu duy trì được phong độ hiện tại, tôi tin cả hai đều đủ khả năng cạnh tranh một suất ở bán kết, thậm chí là chung kết World Cup 2026.

Bên phía Đức, tôi đặc biệt ấn tượng với Jamal Musiala và Florian Wirtz. Đây là hai cầu thủ mang đến sự sáng tạo và tốc độ trong lối chơi của đội tuyển Đức. Musiala rất nguy hiểm trong các tình huống một đối một, có khả năng tạo đột biến bằng kỹ thuật cá nhân và xử lý tốt trong không gian hẹp.

Trong khi đó, Wirtz là mẫu cầu thủ kết nối rất tốt giữa tuyến tiền vệ và hàng công, đọc tình huống nhanh và tạo ra nhiều đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn. Ngoài ra, Joshua Kimmich vẫn là nhân tố giữ vai trò rất quan trọng. Kinh nghiệm, khả năng điều tiết nhịp độ và tổ chức lối chơi của Kimmich giúp Đức duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Đối với Hà Lan, tôi đánh giá cao Virgil van Dijk. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Van Dijk còn là thủ lĩnh về mặt tinh thần, giúp hàng thủ Hà Lan luôn giữ được cự ly và sự ổn định trong suốt trận đấu.

Hà Lan khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng F.

Ở tuyến trên, Xavi Simons mang lại nguồn năng lượng rất lớn với khả năng di chuyển linh hoạt, kết nối lối chơi và tạo đột biến. Bên cạnh đó, Cody Gakpo tiếp tục là mũi tấn công rất nguy hiểm nhờ tốc độ, khả năng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm hiệu quả.

Theo tôi, điều đáng sợ nhất của cả Đức và Hà Lan không chỉ nằm ở chất lượng của các cá nhân mà ở sự vận hành đồng bộ của cả hệ thống. Hai đội đều duy trì được cự ly đội hình hợp lý, chuyển đổi trạng thái hiệu quả và có nhiều phương án triển khai tấn công. Đó chính là nền tảng quan trọng để họ hướng tới mục tiêu tiến sâu tại World Cup 2026.

ĐINH HỒNG VINH