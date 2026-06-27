Đức và Hà Lan đủ lực để tiến xa

Theo tôi, Đức và Hà Lan đều là những đội tuyển để lại nhiều dấu ấn tích cực sau vòng bảng và hoàn toàn xứng đáng được xem là những ứng viên cho chức vô địch World Cup 2026.

HLV Đinh Hồng Vinh (bìa phải)

Tuy nhiên, điểm mạnh của hai đội lại đến từ hai cách tiếp cận khác nhau. Đức dưới thời Julian Nagelsmann đang xây dựng một lối chơi rất hiện đại. Qua ba trận đấu, họ cho thấy khả năng pressing cường độ cao, kiểm soát không gian tốt và chuyển đổi trạng thái rất nhanh.

Điều tôi đánh giá cao là Đức không còn phụ thuộc vào một cá nhân mà vận hành dựa trên tính tổ chức và sự đồng bộ giữa các tuyến. Khi có bóng, họ chủ động kiểm soát khu vực trung tuyến, luân chuyển bóng với tốc độ cao để tạo ưu thế về vị trí. Khi mất bóng, toàn đội lập tức gây áp lực nhằm giành lại quyền kiểm soát ngay từ phần sân đối phương.

Tuy nhiên, trận thua Ecuador cũng bộc lộ một số hạn chế. Khi hai hậu vệ biên dâng cao, khoảng trống phía sau đôi lúc bị khai thác. Ngoài ra, ở một vài thời điểm, Đức chưa kiểm soát tốt trạng thái chuyển đổi từ tấn công sang phòng ngự, tạo điều kiện để đối phương phản công. Đây sẽ là vấn đề Nagelsmann cần điều chỉnh nếu muốn tiến sâu hơn ở vòng knock-out.

Trong khi đó, Hà Lan lại cho thấy sự ổn định và trưởng thành qua từng trận đấu. Sau trận hòa Nhật Bản ở lượt mở màn, họ có những điều chỉnh rất hợp lý cả về chiến thuật lẫn cách tiếp cận trận đấu. Hà Lan không kiểm soát bóng quá áp đảo nhưng thi đấu rất cân bằng, tổ chức phòng ngự chắc chắn và đặc biệt hiệu quả trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. Họ biết khi nào cần kiểm soát nhịp độ và khi nào cần tăng tốc để khai thác khoảng trống của đối phương.

Theo tôi, cả Đức và Hà Lan đều có đủ chất lượng để cạnh tranh một suất vào bán kết. Nếu duy trì được sự ổn định và khắc phục những hạn chế trong phòng ngự chuyển đổi, hai đội hoàn toàn có khả năng góp mặt ở trận chung kết. Tuy nhiên, từ vòng knock-out trở đi, yếu tố bản lĩnh, khả năng thích nghi chiến thuật và chiều sâu đội hình sẽ quyết định rất lớn đến hành trình của mỗi đội.

ĐINH HỒNG VINH