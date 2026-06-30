Pháp với sự đa dạng trong các bài tấn công

Đội tuyển Pháp tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026. Điều tạo nên sức mạnh của họ không chỉ là chất lượng của các cá nhân mà còn là sự linh hoạt trong tổ chức chiến thuật và chiều sâu đội hình.

HLV Đinh Hồng Vinh

Pháp chủ yếu vận hành với hệ thống 1-4-3-3. Khi có bóng, đội hình thường chuyển thành cấu trúc 2-3-5 nhằm mở rộng không gian tấn công và tạo nhiều phương án tiếp cận khung thành. Khi không có bóng, các cầu thủ nhanh chóng thu hẹp cự ly đội hình, bảo vệ khu vực trung lộ và tổ chức pressing theo từng khu vực thay vì gây áp lực liên tục trên toàn mặt sân.

Điểm mạnh nổi bật nhất của Pháp là khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Chỉ với hai hoặc ba đường chuyền, họ có thể đưa bóng đến khu vực nguy hiểm nhờ tốc độ, khả năng di chuyển và chất lượng xử lý rất cao của các cầu thủ tuyến trên. Đây cũng là đội bóng tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương rất hiệu quả.

Bên cạnh đó, chiều sâu đội hình giúp Pháp có thể thay đổi cách tiếp cận trận đấu mà vẫn duy trì được chất lượng chuyên môn. Điểm cần cải thiện là khi gặp những đối thủ phòng ngự số đông và giữ cự ly đội hình thấp. Ở một số thời điểm, Pháp vẫn phụ thuộc khá nhiều vào khả năng tạo đột biến của các cá nhân hơn là những pha phối hợp xuyên tuyến để phá vỡ khối phòng ngự.

Mbappé, mũi nhọn trên hàng công của đội tuyển Pháp.

Với lực lượng hiện có, kinh nghiệm thi đấu và bản lĩnh của những nhà vô địch, Pháp hoàn toàn đủ khả năng góp mặt ở bán kết và là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

Về con người của đội tuyển Pháp, tôi ấn tượng với Kylian Mbappé khi vẫn là cầu thủ tạo ảnh hưởng lớn nhất trong hệ thống của đội. Không chỉ ghi bàn, Mbappé còn quyết định tốc độ chuyển đổi trạng thái và luôn tạo ra áp lực rất lớn lên hàng phòng ngự đối phương bằng tốc độ, khả năng bứt phá và dứt điểm.

Aurélien Tchouaméni tiếp tục là điểm tựa ở khu vực trung tuyến với khả năng đánh chặn, thu hồi bóng và cân bằng giữa phòng ngự với tổ chức lối chơi. Ở hai hành lang cánh, Ousmane Dembélé mang đến sự đột biến nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo cơ hội cho đồng đội.

ĐINH HỒNG VINH