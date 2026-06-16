HLV đầu tiên bị sa thải tại World Cup 2026

HLV Sabri Lamouchi trở thành nhà cầm quân đầu tiên bị sa thải tại World Cup 2026 khi Liên đoàn Bóng đá Tunisia đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng chỉ ít giờ sau thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển ở lượt trận mở màn bảng F.

HLV Sabri Lamouchi của Tunisia trở thành nhà cầm quân đầu tiên bị sa thải tại World Cup 2026

Động thái được công bố trong ngày 15-6 cho thấy sự thất vọng lớn của lãnh đạo bóng đá Tunisia trước màn trình diễn bạc nhược của đội nhà. Việc thay HLV ngay khi vòng bảng mới bắt đầu là điều hiếm thấy ở các kỳ World Cup, bởi nhiều đội tuyển thường lựa chọn giữ ổn định ban huấn luyện khi cơ hội đi tiếp vẫn còn.

Liên đoàn Bóng đá Tunisia quyết định giao đội tuyển cho trợ lý HLV Wahbi Khazri dẫn dắt với vai trò HLV tạm quyền đến hết World Cup 2026. Gặp Nhật Bản vào 11 giờ trưa 21-6 cũng là trận ra quân của ông Wahbi trên cương vị mới, và sau đó 5 ngày đối đầu với Hà Lan tại lượt trận cuối vòng bảng.

Trong trận ra quân, Tunisia nhanh chóng bị Thụy Điển áp đảo. Đại diện châu Âu mở tỷ số từ phút thứ 7 nhờ Ayari trước khi Isak nhân đôi cách biệt ở phút 30 sau pha phối hợp cùng Gyokeres. Rekik thắp lại hy vọng cho Tunisia bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cuối hiệp 1, nhưng đó là tất cả những gì đội bóng Bắc Phi làm được.

Bước sang hiệp 2, hàng thủ Tunisia tiếp tục mắc nhiều sai lầm. Phút 59, Gyokeres tận dụng cơ hội để nâng tỷ số lên 3-1. Sức ép liên tục từ Thụy Điển giúp họ ghi thêm hai bàn thắng ở những phút cuối do công của Svanberg và Ayari, khép lại chiến thắng đậm 5-1. Thất bại khiến Tunisia rơi xuống cuối bảng F với hiệu số (-4), trong khi Thụy Điển tạm vươn lên dẫn đầu.

Việc HLV Lamouchi mất việc cũng là hệ quả của chuỗi thành tích đáng thất vọng kéo dài. Tunisia đã trải qua bốn trận liên tiếp không thắng, bao gồm trận hòa Canada trong dịp FIFA Days tháng 3 và các thất bại trước Áo, Bỉ cùng Thụy Điển. Trong giai đoạn này, đội bóng Bắc Phi để thủng lưới tới 11 bàn và chỉ ghi được một bàn thắng.

Nhà cầm quân 54 tuổi mới được bổ nhiệm từ tháng 1-2026 và chỉ dẫn dắt đội tuyển năm trận. Dưới thời Lamouchi, Tunisia thắng duy nhất 1 trận trước Haiti trước khi rơi vào khủng hoảng phong độ. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ tư Tunisia thay HLV kể từ đầu năm 2024.

World Cup 2026 là lần thứ 7 Tunisia góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, đội bóng Bắc Phi vẫn chưa từng vượt qua vòng bảng. Trận thua 1-5 trước Thụy Điển cũng được ghi nhận là thất bại đậm nhất của Tunisia trong lịch sử các kỳ World Cup, vượt qua trận thua Bỉ 2-5 tại World Cup 2018.

HỮU THÀNH