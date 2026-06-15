WORLD CUP 2026

Thụy Điển vs Tunisia 5-1: Ayari xuất thần cú đúp, Isak, Gyokeres, Svanberg góp công chiến thắng tưng bừng, tạm chiếm ngôi đầu bảng F

Gyokeres tung cú sút căng nhưng bật hàng thủ Tunisia, Ayari đón bóng mở siêu phẩm "nã đạn" ngoài vòng 16m50. Thụy Điển sớm dẫn trước phút thứ 7:

Phút 30, tiền đạo Isak đột phá cá nhân và dứt điểm hiểm hóc, nhân đôi tỷ số cho Thụy Điển:

Phút 43, Hannibal treo bóng, Rekik bật cao đánh đầu hiểm hóc ghi bàn, rút ngắn tỷ số cho Tunisia 1-2:

Phút 59, sai lầm của cầu thủ Tunisisa trả giá khi để Isak cướp bóng, Gyokeres đón đường kiến tạo và sút tung lưới thủ thành Chamakh. Nối dài cách biệt tỷ số 3-1 cho Thụy Điển:

Isak bấm bóng điệu nghệ, Svanberg dứt điểm chớp nhoáng nâng tỷ số lên 4-1 cho Thụy Điển và Ayari sút xa đẹp mắt chốt hạ tỷ số 5-1 cho Thủy Điển ngày xuất quân ở vòng bảng World Cup 2026:

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Bàn thắng:

Thụy Điển: Ayari 7', 90+6', Isak 30', Gyokeres 59', Svanberg 84'

Tunisia: Rekik 43'

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NHI HUỲNH (tổng hợp)

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