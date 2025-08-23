Joao Pedro: Đoàn kết là chìa khóa chiến thắng của Chelsea trước West Ham

Joao Pedro vừa đóng một vai trò chủ chốt trong chiến thắng ấn tượng 5-1 trước West Ham United ở SVĐ London, khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 phút thứ 15, khởi đầu cho cuộc ngược dòng ngoạn mục của Chelsea trong trận đấu sớm vòng 2 của Premier League vào sáng nay.

Pedro ăn mừng sau bàn thắng đầu tiên cho Chelsea ở Premier League

Cú đánh đầu nối quyết đoán của tiền đạo người Brazil, sau pha kiến tạo bằng đầu của hậu vệ Tây Ban Nha - Marc Cucurella đã biến mọi cố gắng, và cả màn ăn mừng kệch cỡm của Lucas Paqueta trước đó trở thành vô ích.

Không dừng lại ở đó, tay săn bàn mới 23 tuổi còn có 2 pha kiến tạo khác để cho các đồng đội lập công: Chuyền bóng để cho Pedro Neto nâng tỷ số lên 2-1 phút thứ 23; Đánh đầu để Trevoh Chalobah dứt điểm cận thành ấn định tỷ số 5-1 ở phút thứ 58.

Joao - người vừa mới có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea ở đấu trường Premier League - đã nhấn mạnh, tinh thần đồng đội và sự đoàn kết, sát cánh cùng nhau chính là yếu tố đầy then chốt để giúp cho Chelsea giành chiến thắng.

“Chúng tôi bắt đầu trận đấu với việc bị dẫn trước 1 bàn, nhưng hôm nay chúng tôi đã thể hiện sự đoàn kết để giành chiến thắng chung cuộc”, tiền đạo số 20 trong màu áo đen cực kỳ ngầu (áo đấu thứ 3 của Chelsea mùa này) cho biết.

“Tôi nghĩ chúng tôi hiểu rõ sức mạnh của mình. Khi bắt đầu trận đấu, điều đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là chiến thắng. Đội bóng có rất nhiều sức mạnh. Cole Palmer đã vắng mặt hôm nay, nhưng chúng tôi đã cho Estevao Willian ra sân - và cậu ấy thể hiện được phẩm chất của mình. Thật tuyệt khi có một đội bóng như thế này”.

“Với việc rất nhiều cầu thủ khác nhau ghi bàn trong trận đấu sôi động ngày hôm nay, điều đó sẽ giúp đội bóng tự tin hơn. Sự tự tin đó sẽ giúp chúng tôi tiếp tục tiến lên”, cầu thủ sinh năm 2001 tại Ribeirao Preto (Sao Paulo), chia sẻ.

“Chiến thắng đầu tiên trên sân khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Nó giúp chúng tôi chuẩn bị tốt cho những trận đấu tiếp theo. Bạn không bao giờ biết trước được, bạn có thể bị dẫn trước 1-0, nhưng nếu bạn có sự tự tin, thì bạn có thể thay đổi cục diện trận đấu”, Pedro lên tiếng nhận xét.

Ngoài việc đoàn kết với các đồng đội mới, những người Anh và những người khác đến từ khắp nơi trên thế giới, Pedro còn cảm nhận được mối dây liên kết giữa anh cùng các cầu thủ đồng hương Brazil với Chelsea nhiều năm qua...

“Rất nhiều cầu thủ Brazil đã đến đây và làm nên lịch sử, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho hành trình của tôi. Tôi đã mong đợi được khoác áo một đội bóng lớn từ lâu, vì vậy tôi đến đây với nhiều năng lượng để nắm bắt cơ hội này. Tôi muốn thử sức và thể hiện chất lượng của mình, và tôi rất vui khi ghi bàn và có 2 pha kiến ​​tạo”.

Cầu thủ Nam Mỹ cũng chia sẻ có về mối quan hệ mà anh đang cố xây dựng với các CĐV địa phương người Anh - người London tại Chelsea, và nhấn mạnh rằng vai trò của nền tảng bóng đá trong việc định hình mối quan hệ đó rất quan trọng.

Anh có nói thêm: '”Tôi đến từ Brazil, và mối liên kết giữa các cầu thủ và người hâm mộ rất quan trọng. Tất nhiên, chúng tôi sẽ luôn cống hiến 100% để làm cho họ hạnh phúc. Tôi rất là vui khi được thi đấu trước người hâm mộ và thể hiện chất lượng của mình”.

