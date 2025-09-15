Chelsea đối mặt với nỗi lo chấn thương khá nghiêm trọng trước trận đấu Bayern Munich

Chelsea sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại đấu trường của UEFA Champions League kể từ năm 2023 với một tình thế khá nan giải, khi hàng loạt cầu thủ chủ chốt gặp chấn thương - hoặc không đạt được trạng thái thể lực cần thiết khi đến làm khách trên sân Bayern Munich.

Palmer cũng chưa đạt 100% thể lực

HLV Enzo Maresca buộc phải giải thích sau trận hòa đáng tiếc trước Brentford rằng Joao Pedro “vẫn chưa đạt 100% thể lực” để đối đầu với Bầy ong. Đó là lý do, Pedro chỉ được HLV trưởng của Chelsea cho thi đấu 79 phút - tại Vòng đấu thứ 4 Premier League cuối tuần trước.

Tờ The Mirror đưa tin, tiền đạo quốc tế 23 tuổi đã có 2 lần ra sân cho tuyển Brazil trong loạt trận Vòng loại World Cup - Khu vực Nam Mỹ, nhưng lại không có tên ở trong đội hình xuất phát của Vàng - Xanh khi đối đầu với Bolivia hồi giữa tuần rồi (Brazil thua 0-1).

“Trước trận đấu, Joao Pedro đã nói với tôi rằng cậu ấy chưa đạt được 100% thể lực, tốt hơn hết là cậu ấy không nên bước ra sân đấu”, HLV của The Blues tiết lộ, “Vì vậy, nếu tôi nghĩ đến trận đấu sắp tới chống lại Bayern Munich, thì Joao hẳn sẽ phải ngồi dự bị!”.

“Nhưng cuối cùng, Joao vẫn ra sân vì trọng tâm là trận đấu tối nay. Tất nhiên chắc chắn là, khi bạn có quá nhiều trận đấu, bạn phải lên kế hoạch cho một phương án khác”, HLV Maresca chia sẻ về thế khó của ông, vì hiện chỉ còn mỗi Pedro sắm vai trung phong.

“Và lý do là vì, nếu mà mùa giải này chúng tôi phải chơi ở đấu trường UEFA Champions League, nghĩa là chúng tôi đã chơi tốt ở Premier League. Và nếu muốn trở lại Champions League mùa giải tới, chúng tôi vẫn cần phải tiếp tục thi đấu tốt ở Premier League...”.

Nếu như Pedro không thể ra sân trong trận gặp Bayern (trận mở màn League Phase sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng thứ Năm này, ngày 18-9-2025), Maresca có thể sẽ gặp khó khăn trong việc lựa chọn đội hình tấn công để đối đầu với một Bayern quá là hùng mạnh.

Liam Delap đang phải ngồi ngoài một thời gian dài vì chấn thương gân kheo, trong khi Nicolas Jackson đã rời The Blues để gia nhập Bayern theo dạng cho mượn và có thể sẽ ra sân trong trận đấu với CLB chủ quản tại Munich, hứa hẹn một cuộc hội ngộ thú vị.

Chelsea đã gọi lại Marc Guiu từ Sunderland sau khi anh này được mang đi cho cho mượn cả mùa giải - vì chấn thương của Delap. Maresca ​​sẽ cập nhật tình hình thể lực của Pedro trước trận đấu ở Allianz Arena. Trong khi đó thì, Cole Palmer cũng chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, Estevao thì bị ốm trước trận đấu Brentford liệu sẽ hồi phục?

