Billie Jean King Cup 2025: Đội tuyển Italy hướng đến mục tiêu lọt vào trận chung kết lần thứ 3 liên tiếp

Đội tuyển nữ quần vợt Italy đang hướng tới mục tiêu lọt vào chung kết BJK Cup năm thứ 3 liên tiếp. Họ sẽ thi đấu trận bán kết với tuyển nữ với sự tán thưởng nhiệt liệt từ LĐQV nước nhà, sau màn thể hiện bản lĩnh phi thường trong trận tứ kết với đội chủ nhà Trung Quốc.

Đội hình rất mạnh của tuyển nữ Italy.

Nhà ĐKVĐ giải đã phải rất vất vả mới giành được tấm vé vào vòng 4 đội mạnh nhất, vì tỷ số 2-0 không phản ánh đúng tính chất căng thẳng của cả 2 trận đấu tại Thâm Quyến. Quả thực, các tay vợt Italy phải ngược dòng sau khi thua trước 1 ván ở trong cả 2 trận đấu. Trận đầu, Elisabetta Cocciaretto thắng Yuan Yue 4-6, 7-5, 7-5 sau 2 giờ 52 phút.

Jasmine Paolini cũng gặp đối thủ khó nhằn tương tự là Wang Xinyu, tay vợt xếp hạng 5 WTA phải vượt qua một trận đấu điên cuồng với một đối thủ kém cô 29 bậc. Paolini có 2 lần bị dẫn break trong ván 2 sau khi thua ván đầu, sau đó chỉ thắng bằng loạt tie-break. Ở ván quyết định, cô lại bị dẫn 2-4 trước khi thắng chung cuộc là 4-6, 7-6 (7-4), và 6-4.

Thành công của cô khi thắng liền 4 game cuối cùng ở trong ván 3, kết thúc trận đấu hấp dẫn kéo dài gần 3 giờ đồng hồ đã giúp đội tuyển Italy không cần phải đánh trận đôi theo lịch trình ban đầu. Sự kiên cường của cả Cocciaretto - lẫn Paolini đã nhận được lời khen ngợi rất nhiệt thành từ vị Chủ tịch của LĐQV & Padel Italy (FITP), Angelo Binaghi.

Ông Binaghi cũng có lời ca ngợi công việc của Đội trưởng tuyển Italy lâu năm - Tathiana Garbin, người đã dẫn dắt đội bóng nước nhà lọt vào 2 trận đấu chung kết BJK Cup gần nhất, cùng với Đội trưởng Đội tuyển nam - vốn cũng đã đăng quang ngôi vô địch Davis Cup liên tục ở trong các năm 2023 và 2024, Filippo Volandri trên tài khoản X của FITP...

“Ngày hôm qua tại Trung Quốc, thì các cô gái của chúng ta đã lật ngược thế cờ trong 2 trận đấu bằng trái tim quả cảm phi thường, cho thấy các Đội trưởng của chúng ta, Tathiana Garbin và Filippo Volandri, đã truyền tải thành công cho thế hệ các tay vợt nam và nữ xuất sắc này tầm quan trọng của ĐTQG, của chiếc áo xanh và của Liên đoàn”.

Giờ đây, Italy sẽ đối mặt với một thử thách cam go khác là tuyển nữ Ukraine, đội tuyển đang rất háo hức hướng tới chiến công giành vé lọt vào chung kết BJK Cup lần đầu tiên ở trong lịch sử, làm rạng danh nền quần vợt nước nhà và cả truyền cảm hứng cho người dân đang gặp các khó khăn vì là tình hình chiến tranh và mưa bom - bão đạn.

Tuyển nữ Ukraine đã gây ấn tượng mạnh mẽ - khi đánh bại một Tây Ban Nha quá đỗi thảnh thơi với tỷ số 2-0 áp đảo trong trận tứ kết đầy bất ngờ. Marta Kostyuk đã đánh bại Jessica Bouzas Maneiro chỉ sau 2 ván đấu, trước khi Elina Svitolina lội ngược dòng sau khi thua ván đầu tiên, đánh bại Paula Badosa với điểm số chung cuộc 5-7, 6-2, 7-5.

Thành công đó nghĩa là Ukraine đã tạo nên một bước đột phá mới. Trong lịch sử tham dự giải, Ukraine chưa bao giờ tiến xa đến vậy. Vì vậy, họ không có gì để mất khi đối đầu với đội tuyển Ý đang nỗ lực giành danh hiệu thứ 6 kể từ 2006. Tuy nhiên, Svitolina vẫn cho rằng có rất nhiều sự lo lắng trước trận đấu với cô và các đồng đội.

Trong quá khứ, Đội tuyển nữ quần vợt Italy luôn chiếm ưu thế áp đảo khi đối đầu Ukraine “còn rất non trẻ” ở đấu trường Fed Cup trước đây, và bây giờ là BJK Cup. Hồi năm 1997, họ đánh bại đối thủ... “4 năm tuổi” (Ukraine tham gia Fed Cup lần đầu năm 1993) 3-0. Hồi năm 2008, họ thắng chật vật 3-2 ở tứ kết. Năm 2010, họ thắng 3-1 và 3-2 ở tứ kết 2012.

Đ.Hg.