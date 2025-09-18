Billie Jean King Cup 2025: Elina Svitolina hy vọng chiến thắng lịch sử của tuyển Ukraine truyền cảm hứng cho nước nhà

Elina Svitolina hy vọng các ngôi sao quần vợt Ukraine sẽ tiếp tục mang đến “những khoảnh khắc vui vẻ” cho quê hương đang bị chiến tranh tàn phá, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ tay vợt tiếp theo sau khi làm nên lịch sử tại Billie Jean King Cup 2025.

Niềm vui chiến thắng của Ukraine

Trong lịch sử, tuyển quần vợt Ukraine chưa từng lọt đến bán kết World Cup of Tennis dành cho nữ. Nhưng họ đã tìm thấy “lãnh thổ mới” của mình khi đánh bại đội tuyển từng 5 lần vô địch Giải quần vợt đồng đội nữ vô địch thế giới với tỷ số 2-0 để lọt vào vòng 4 đội, sẽ đối đầu với tuyển nữ Ý.

Marta Kostyuk (23 tuổi) - đã mang đến cho Ukraine một chiến thắng làm nền tảng tuyệt vời tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Vịnh Thâm Quyến vào tối qua, thứ Tư 17-9-2025, khi cô giành chiến thắng dù bị dẫn điểm ở ván mở màn trước Jessica Bouzas Maneiro với kết quả là 7-6(3) và 6-2,

Giúp đội tuyển nữ Ukraine vượt lên dẫn trước 1-0 ở vòng đấu tứ kết của Billie Jean King Cup 2025 trước đối thủ “hùng mạnh” là tuyển Tây Ban Nha, Kostyuk xem như đã mở đường cho Svitolina nỗ lực kết liễu Paula Badosa sau đó, giúp đội nhà lọt vào bán kết của BJK Cup Finals lần đầu tiên...

Với chiến thắng ấn tượng tại Trung Quốc, “Mỹ nhân 31 tuổi” hy vọng là, thành công của cô và các đồng đội tuyển nữ quần vợt Ukraine sẽ truyền cảm hứng, tạo nên hiệu ứng lan tỏa ngay tại quê nhà, nơi mà đất nước Ukraine đang nằm trong tầm bắn của bom đạn, cả hiện tại lẫn trong tương lai.

“Tôi nghĩ, với tất cả các cô gái trong đội, việc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo là rất quan trọng. Vì chiến tranh, và cuộc xâm lược tôi nghĩ môn thể thao chúng ta bị thụt lùi nhiều năm. Điều quan trọng là phải có những khoảnh khắc này, những khoảnh khắc vui vẻ, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi”.

“Tôi rất vui khi được là một phần của đội tuyển tuyệt vời này. Rất vui khi được là một phần của đội tuyển mang về những chiến thắng nhỏ bé này. Vâng, tất cả mọi người ở Ukraine đều đang theo dõi. Chúng tôi có kênh phát trực tiếp miễn phí các trận đấu. Mọi người ở phía sau màn hình, ủng hộ chúng tôi. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đối”

“Tôi cảm thấy là, chúng tôi cần nhiều khoảnh khắc như thế hơn nữa. Tôi cảm thấy nó truyền cảm hứng cho người dân Ukraine để tiếp tục cuộc sống thường nhật khi mọi thứ thật sự vẫn là quá khó khăn”, “Mỹ nhân Ukraine” - bạn gái của Gael Monfils - chia sẻ với hy vọng quần vợt sẽ tạo ra động lực.

Tay vợt từng giành HCĐ tại kỳ Olympic Tokyo 2020, thừa nhận cô đã không đạt phong độ tốt nhất khi đối đầu một Badosa đang rất háo hức. Nhưng cô rất vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ cho nước nhà, giúp tuyển nữ Ukraine sớm giành vé mà không cần đấu trận đánh đôi nữ còn lại trong lịch trình.

Cô chia sẻ: “Đó là trận đấu tuyệt vời. Tôi cảm thấy cô ấy chơi rất tốt, giao bóng tốt. Tôi lường trước khó khăn vì cô ấy là tay vợt giỏi. Cô ấy có thể tạo nên trận đấu hay. Tôi không dám nói rằng đó là màn trình diễn xuất sắc nhất, nhưng với đội tuyển, với đất nước, thật khó để tạo nên trận đấu hoàn hảo”

“Cuối cùng, tôi rất vui vì mình đã có thể duy trì phong độ mạnh mẽ và thật sự bền bỉ. Giành được chiến thắng, và lại là chiến thắng chung cuộc, giúp tuyển nữ Ukraine lần đầu tiên giành quyền vào bán kết BJK Cup Finals. Đây thực sự là một khoảnh khắc lịch sử đối với chúng tôi”, Svitolina hạnh phúc nói.

Đối thủ của họ, tuyển nữ Ý là Hạt giống số 1 của giải đấu. Tuyển Ý cũng chính là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch BJK Cup Finals khi sở hữu Jasmine Paolini đang hừng hực khí thế trong đội hình và mới thắng áp đảo đội tuyển chủ nhà (không có Zheng Qinwen) với tỷ số áp đảo 2-0 trong trận tứ kết khác.

Hai cặp đấu tứ kết còn lại vẫn đang chờ định đoạt khi mà tuyển Mỹ của Emma Navarro và Jessica Pegula đang tạm dẫn đội trước tuyển Kazakhstan của Yulia Putintseva và Elena Rybakina với tỷ số 1-0. Trong khi đó, trận đấu giữa tuyển Anh của Emma Raducanu và tuyển Nhật Bản chưa chính thức diễn ra.

Đ.Hg.