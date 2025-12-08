Tuyển thủ U22 Việt Nam kể chuyện vừa học, vừa thi đấu tại SEA Games 33

Mới 18 tuổi và lần đầu dự SEA Games, tuyển thủ Lê Phát gây ấn tượng khi vừa thi đấu cho U22 Việt Nam, vừa theo học đại học trực tuyến (online) vào mỗi sáng.

Tiền vệ Lê Phát trao đổi với truyền thông chiều 8-12. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 8-12, trước buổi tập của U22 Việt Nam tại trường Đại học RBAC hướng đến trận gặp U22 Malaysia, tiền vệ Lê Phát xuất hiện với nụ cười hiền và vẻ ngoài có chút rụt rè. Ở tuổi 18, Lê Phát không chỉ là gương mặt trẻ nhất trong đội hình của HLV Kim Sang-sik dự SEA Games 33, mà còn đang theo học tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Sau những buổi tập hay họp chiến thuật cùng U22 Việt Nam, Lê Phát tranh thủ học trực tuyến với các thầy cô tại nhà trường.

Vừa đá SEA Games 33, vừa học đại học, chàng trai người Đắk Nông chia sẻ: “Cũng không khó khăn lắm. Sáng tôi học, chiều ra sân tập. Tôi mới học được 2 buổi. Trong U22 Việt Nam có 3 người học chung là Thanh Nhàn, anh Xuân Bắc và em. Sau khi có bằng đại học, tôi có thể xin việc hoặc làm huấn luyện viên thể thao trong tương lai”.

U22 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chia sẻ về hành trình của mình, Lê Phát cho biết anh luôn cố gắng hết sức trong từng buổi tập. “HLV Kim Sang-sik luôn nhắc nhở toàn đội phải tự tin, chơi đoàn kết và biết chắt chiu từng cơ hội. Là một cầu thủ trẻ lần đầu được tham dự SEA Games, em luôn cố gắng nỗ lực trong mỗi buổi tập, học hỏi từ các đàn anh để được thầy tin tưởng trao cơ hội ra sân”, tiền vệ của PVF chia sẻ.

Nhớ lại khoảnh khắc khi tên của mình được công bố dự SEA Games 33, Lê Phát tự hào: “Tôi vừa vui vừa lo vì đây là lần đầu mình được tham dự giải đấu lớn như thế này. Tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với cơ hội thầy và đội tuyển trao cho”.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik còn 3 ngày chuẩn bị. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Lúc 16 giờ ngày 11-12, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Malaysia ở lượt trận cuối bảng B. Cả hai đội đang cùng có 3 điểm, nhưng U22 Việt Nam xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng bại. Điều này buộc thầy trò HLV Kim Sang-sik phải đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm nếu muốn chắc chắn vào bán kết.

Nói về trận đấu sắp tới, Lê Phát cho biết toàn đội đang tập trung cao độ. “Đối thủ khá mạnh và đội em luôn phải sẵn sàng thích ứng với mọi thời cơ trên sân. Mục tiêu của đội vẫn là cố gắng giành chiến thắng trước Malaysia”, cầu thủ trưởng thành từ lò PVF khẳng định.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)